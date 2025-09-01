El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La UE prohíbe los esmaltes semipermanentes con dos sustancias cancerígenas y que provocan infertilidad

Esta medida modifica la legislación de cosméticos para reforzar la protección de la salud pública

Marina León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:02

A partir de este lunes 1 de septiembre queda prohibida la utilización de dos sustancias consideradas tóxicas y que están presentes en esmaltes y geles semipermanentes para las uñas. Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA).

Después de una larga investigación, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) y la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), pasan a considerarlas sustancias «carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción» y su uso está prohibido en todos los países de la Unión Europea.

Esta medida, aprobada el pasado mes de mayo, se recoge en el Reglamento (UE) 2025/877, que modifica la legislación de cosméticos para reforzar la protección de la salud pública. Por otro lado, los salones de uñas que trabajan con esmaltes que contengan TPO y que se hayan comprado hasta el día de hoy, podrán seguir utilizándolos, pero ya no se podrá comercializar con ellos legalmente.

La iniciativa llega después de que varios estudios científicos hayan podido demostrar que estos compuestos pueden afectar a las personas si se produce una exposición continuada. alteran el sistema endocrino y pueden causar problemas de fertilidad, así como impulsar enfermedades como el cáncer, la diabetes, la obesidad o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros.

