Una turista se enfrenta a una pena de cárcel por hacer 'pole dance' en el asta de una bandera turca en Capadocia El vídeo ha generado una fuerte reacción de las autoridades locales

Bruno Vergara Martes, 26 de agosto 2025, 17:38

La acrobacia de una turista en un asta donde se hiza la bandera turca en una colina de Uchisar, en la región de Capadocia, le puede salir caro. La joven extranjera está siendo investigada por hacer 'pole dance' en dicho mastil.

En un vídeo de 12 segundos de duración que circula por redes sociales se puede ver a la joven ejecutando maniobras de 'pole dance' en el asta que sostiene la bandera de Turquía. Una grabación que ha generado una fuerte reacción de las autoridades locales, que calificaron el acto como una ofensa a los valores morales y símbolos nacionales.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Nevsehir inició una investigación penal contra la mujer, cuya identidad, nacionalidad y edad no han sido divulgadas. Según un comunicado oficial, el caso se enmarca en los artículos 300 y 301 del Código Penal turco.

El artículo 300 penaliza los actos públicos de falta de respeto hacia la bandera turca, con penas de hasta tres años de prisión. Por su parte, el artículo 301 castiga las expresiones que insulten la identidad o nación turca, así como a sus instituciones o figuras históricas, con penas de hasta dos años de prisión.

Capadocia es una de las principales atracciones turísticas de Turquía. Allí existen una formaciones rocosas únicas. Además, es una zona donde muchas personas acuden para realizar vuelos en globo aerostático.

