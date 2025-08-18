Los trucos de un carnicero para identificar una hamburguesa de calidad en tan solo unos segundos: «Como debe de ser» La cuenta de TikTok de la carnicería @lamadurada desvela algunos consejos a la hora de elegir el mejor producto

Marina León Lunes, 18 de agosto 2025, 19:51

Las hamburgueserías se han expandido por las ciudades de toda España. Los amantes de la carne cuentan con establecimientos con propuestas para todos los gustos. Y aunque disfrutar de una buena hamburguesa fuera de casa es un plan de lo más apetecible, también está bien -y es más económico- prepararlas en casa.

Eso sí, las compres en el supermercado o en la carnicería, no vale cualquiera. Existen diferentes detalles que ayudan a identificar si una hamburguesa es o no de calidad en tan solo segundos. Así lo explica la cuenta de TikTok de la carnicería @lamadurada, que ha dado algunos consejos a la hora de elegir el mejor producto.

Lo primero en lo que hay que fijarse es en el color: si es pálido, mala señal, mientras que si tiene «vida» es síntoma de buena calidad. En cuanto al tacto, este debe ser «jugoso», síntoma de que la hamburguesa «se deshace en la boca». Otro de los puntos que indican que el producto es de peor calidad es la «grasa amarilla y apelmazada», ya que tiene que haber «grasa infiltrada como debe ser». En cuanto al porcentaje de carne, estos carniceros recomiendan huir de aquellas que tienen menos de 70%. «Hay que buscar una que solo tenga carne de ternera de verdad», indican. «Lo malo es siempre más barato porque la calidad es paga».

En el perfil de estos expertos de la carne, también reflexionan sobre la mejor manera de freír las hamburguesas en casa, Lo normal, es hacerlo con aceite, pero «si te das cuenta, el aceite es una grasa vegetal y esto es animal, entonces un sabor es totalmente lo contrario al otro. Los sabores se matan», detallan. Por eso, «para que te salga bien, lo que tendríamos que hacer es coger un poquito de grasita de ternera», recomiendan.

