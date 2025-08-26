El truco definitivo de un ingeniero químico para limpiar la cal de la mampara Diego Fernández, autor de libro 'Manual de usos y aplicaciones de productos químicos domésticos', explica que los limpiadores convencionales solo atajan las manchas en capas superficiales

En algunas ocasiones, en la limpieza del hogar se presentan obstáculos que hacen que cueste más de lo esperado. Un ejemplo es la cal que se acumula en el vidrio de la mampara de la ducha. Se trata de un residuo que si no se limpia de forma frecuente genera una suciedad muy difícil de eliminar y que hace que la bañera o el plato de ducha parezca más deteriorado de lo que está.

Para conseguir que esta parte de la mampara quede como los chorros del oro, el ingeniero químico Diego Fernández, autor de libro 'Manual de usos y aplicaciones de productos químicos domésticos', ha desvelado un truco infalible con productos que resultan eficaces. El profesional ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que comienza explicando que existen dos tipos de manchas.

Por un lado, el sarro inorgánico, formado por cristales microscópicos de calcio y magnesio que deja el agua al evaporarse; y por otro, los restos orgánicos de jabones y champús, que al mezclarse con los minerales dan lugar a un compuesto graso llamado esterato. Según explica, los limpiadores convencionales atajan la suciedad que hay en la parte orgánica, es decir, en la primera capa, pero no la que se acumula en capas inferiores. «Esta última es una dupla indestructible. Los limpiadores comunes solo atacan la mitad del problema, por eso frotas y frotas… y nada», advierte.

Así, la forma correcta de limpiar el vidrio de la mampara de la ducha es la siguiente: «Primero, aplicar un desengrasante o una solución de 500 mililitros de agua con una cucharadita de jabón líquido para platos, pasar la esponja y limpiar. A continuación, usar el ácido, que podría ser vinagre industrial o de limpieza. Luego limpiar o enjuagar», explica Fernández.

