El truco de un camarero de Sevilla para saber si un jamón es de calidad

Este profesional explica que hay que fijarse en una parte muy concreta de la pata del cerdo

B. Vergara

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:08

El jamón es uno de esos productos que, si es bueno, destaca de manera especial en cualquier mesa. Pero no es oro todo lo que reluce. Para saber si una pata es de calidad muchos se fijan en el precio, otros en el origen y algunos en la etiqueta. Pero, ¿cómo evitar que nos den gato por liebre? Juan, un camarero que trabaja en la cafetería Aromas de San Román, situada en Sevilla, lo aclara.

Debemos fijarnos en la pezuña, en su desgaste, explica en uno de sus vídeos en TikTok. «Si veis que está sucia, rasposa, de haber trotado el cochino por el campo, es un jamón bueno», sostiene este camarero, que, en cambio, «si está limpia, es porque el jamón ha sido de pienso, ha estado en jaula y no ha corrido por el campo».

A modo de ejemplo, Juan muestra a la cámara una pieza que presenta una pezuña con grietas, sucia y rasposa. «El jamón ha estado en el campo trotando», afirma el camarero, dejando entrever que es de calidad.

@aromasdesanroman_ Trucos de Juan acerca del jamon parte 1626282. Comentanos si te sabes mas trucos 🫶🏼😊🐷💃👇🏼 y ponle algo bonito a las uñas de wan #cerdo #jamon #truco #sevilla #desayunarensevilla #aromasdesanromán ♬ sonido original - Aromas de san Román

El precinto también es un indicativo a tener en cuenta. Existen cuatro colores: negro, rojo, verde y blanco. Este distintivo no indica que una pieza sea mejor, sino que distingue las distintas categorías en función de la raza y alimentación (bellota, cebo de campo y cebo) recibida por el ejemplar.

