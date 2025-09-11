El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de adolescentes en la puerta de un instituto. R. C.

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Un estudio revela que un 84% de las jóvenes de entre 12 y 16 años tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:39

Casi tres de cada cuatro varones de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género, según ... revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', que ha presentado este jueves la ONG Plan Internacional, y que también destaca que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la Inteligencia Artificial (IA) como confidente «para contarle cosas», y que una gran mayoría de chicas de entre 12 y 16 años (el 84%) tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  6. 6

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10

    «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género