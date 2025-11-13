El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una aurora boreal, vista desde el observatorio astronómico de Calar Alto.

Una tormenta solar provoca auroras boreales en toda la península

Los expertos prevén que, a partir de las 19:00 horas, este fenómeno volverá a ser visible

Miriam Guadilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

El cielo de la península se tiñó anoche de luces verdes, rosadas y rojizas en un inusual fenómeno natural: las auroras boreales, propias de países como Noruega, Islandia o Finlandia, pudieron verse desde distintos puntos de la península. Y la buena noticia es que podrían volver a aparecer esta noche. Los expertos prevén que, a partir de las 19:00 horas, si el tiempo es favorable y las nubes lo permiten, las auroras volverán a ser visibles, ofreciendo una oportunidad única para contemplar un espectáculo reservado casi siempre a las regiones polares.

La explicación de este fenómeno se encuentra en una tormenta solar «excepcional», que procede de una poderosa erupción solar de clase X5.1 registrada el pasado 11 de noviembre, que ha liberado hacia la Tierra varias eyecciones de masa coronal (CME); es decir, corrientes de partículas muy cargadas que, al chocar con el campo magnético de la Tierra, provocan las auroras boreales. Aunque esta erupción solar no es peligrosa, una tormenta geomagnética de esta intensidad, catalogada como nivel G4, puede llegar a afectar a satélites y sistemas de comunicación.

Dónde y cuándo ver las auroras boreales

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), las auroras podrían observarse de nuevo a partir de las 19:00 horas de este jueves y hasta las 04:00 de la madrugada. Los mejores lugares serán los cielos despejados y oscuros, lejos de la contaminación lumínica y mirando hacia el norte. Se han registrado avistamientos en Galicia, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Andalucía, especialmente en zonas rurales o de alta montaña. El Observatorio de Calar Alto de Almería, donde se han podido ver las primeras auroras boreales, recomienda paciencia: dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad y evitar el uso de pantallas o luces artificiales para disfrutar plenamente de este espectáculo celeste.

