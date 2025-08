El tirón de orejas de un cura a los empresarios por no respetar los derechos de los temporeros: «Las horas extras se les pagan y se les da de alta» La intervención del párroco de Valdepeñas ha sido ampliamente compartida en redes sociales

Rochell De Oro Salgado Lunes, 4 de agosto 2025, 20:22

Una vez más, una misa celebrada por el párroco de Valdepeñas, Emilio Montes, ha generado revuelo en las redes sociales. En esta ocasión, el motivo ha sido su defensa de los derechos laborales de los temporeros. Durante su homilía del pasado domingo, el sacerdote aprovechó para lanzar un serio reproche a los empresarios, a quienes pidió «tres cosas»: que sus trabajadores cobren las pagas extras, que se les faciliten viviendas dignas y que se les dé de alta en la seguridad social, para que «tengan sus derechos».

«Si nos enteramos de alguien que hace eso, no (debemos) reconocérselo, sino que tenemos que decirle 'se te tendría que caer la cara de vergüenza. Nadie debe aprovecharse del débil'», aseguró Montes. Y añadió: «Debemos de tenerlo muy claro, no solo por ser cristianos, sino por dignidad; toda persona, rica o pobre, tiene su dignidad y nosotros debemos defenderla».

El cura de Valdepeñas habla claro a lis que contratan temporeros y no les pagan lo que deben pic.twitter.com/vT1fHUUPgb — TVMASPI (@sebas_maspons) August 3, 2025

El cura se refirió especialmente a los migrantes que trabajan en condiciones precarias y aseguró que «los derechos escatimados al pobre, dios no los olvida nunca, porque es aprovecharte del más débil».

Otras polémicas

Su intervención del 3 de agosto ha sido ampliamente compartida en redes sociales. No obstante, no es la primera vez que Montes se hace viral. En 2020, ya se había dado a conocer por reprender a los fieles de la iglesia por considerar que no estaban dando suficiente dinero a la diócesis de Valdepeñas.

Antes, en 2008, también protagonizó una disputa con el entonces concejal de Cultura de Alhambra, Francisco Gómez, después de iniciar obras de rehabilitación en la iglesia de la pequeña localidad sin realizar el control arqueológico previo. Esto llevó al edil a denunciar el asunto, tanto ante el Seprona como ante la consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, debido a la sustracción «furtiva» de una pila bautismal de la capilla. «Se negó al control arqueológico y siguió con las obras. Nosotros denunciamos« y la intervención se paralizó.

El arqueólogo Luis Benítez de Lugo, natural de Valdepeñas, también ha criticado la labor del párroco, asegurando que en la iglesia de Carrizosa - otra localidad ciudadrealeña cercana a Alhambra -, el sacerdote pintó en el techo ángeles sin alas, conocidos como 'putti', con las caras de niños de familias que pagaron por que sus hijos fuesen retratados en la iglesia.

