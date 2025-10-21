El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tinder ya está disponible para ligar en euskera

También se puede cambiar el idioma a gallego y catalán, de modo que la app ya se encuentra disponible en todas las lenguas cooficiales

Marina León

Marina León

Martes, 21 de octubre 2025, 12:52

En el mundo de las aplicaciones para ligar, Tinder es la reina. No es nada nuevo, y es que este tipo de plataformas llevan más de 30 años en el mercado, pero es cierto que la fórmula digital de búsqueda de pareja se ha puesto muy de moda en la última década. En este sentido, la sociedad avanza y el hecho de conocer a tu próximo ligue por Internet cada vez es un tema menos tabú. Tinder, por su parte, sigue evolucionando en esta dirección y se ha marcado el objetivo de ser la aplicación de citas más inclusiva del mundo. En una de sus últimas actualizaciones ha incorporado once nuevos idiomas, entre ellos el euskera.

'Zure begiek zoratzen naute'/'Tus ojos me vuelven loca' o 'Harreman serioa nahi dut'/'Busco una relación seria', son algunos ejemplos de frases en euskera con las que, si quieres, puedes buscar 'match'. También se puede cambiar el idioma a gallego y catalán, de modo que la app ya se encuentra disponible en todas las lenguas cooficiales. La actualización permitirá a los usuarios navegar, chatear y configurar su perfil en el idioma que prefieran.

Tinder está presente ya en más de 190 países y disponible en un total de 60 idiomas. Con esta última ampliación, los usuarios podrán utilizar Tinder en albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, gallego, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili. De este modo, «más personas podrán navegar en su lengua materna y disfrutar de una experiencia más personalizada y cercana», explican desde la empresa.

