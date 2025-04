Noja, Laredo, Villarcayo, Benidorm... El tiempo que hará en Semana Santa en las zonas donde van los vizcaínos

Silvia Osorio Viernes, 11 de abril 2025, 16:50 Comenta Compartir

La Semana Santa arranca con mal tiempo en Bizkaia. Este sábado, incluso, se activará el aviso amarillo por lluvias intensas en la provincia. Una inestabilidad que provocará la borrasca Olivier, un frente atlántico que dejará precipitaciones y viento de forma generalizada en toda la península.

Los primeros días de este periodo vacacional tan deseado -en algunas comunidades de hasta cinco días festivos seguidos- vienen pasados por agua en el territorio, pero, ¿y en el resto del país? ¿Qué tiempo hará en las zonas a las que suelen ir los vizcaínos en estas fechas?

Cantabria: Laredo, Noja...

Las noticias no son muy halagüeñas para los miles de vizcaínos que tienen segundas residencias en Cantabria. Al igual que en Bizkaia, la predicción meteorológica disponible advierte de un inicio lluvioso en la comunidad vecina. Según Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), las precipitaciones se harán notar desde este mismo sábado. Así que quienes se desplacen hasta Laredo, Santoña o Noja, entre otros, que no se olviden del paraguas y un buen chubasquero. A partir del domingo, las temperaturas también bajarán y se situarán en máximas entre 15 y 17 grados. La inestabilidad se mantendrá hasta el Jueves Santo, Viernes Santo y el fin de semana. Subirán las temperaturas, pero las nubes continuarán descargando lluvia, pero con menos intensidad. Para el lunes 21 de abril, que es festivo en Euskadi y muchos todavía no regresarán, el tiempo mejorará.

Merindades: Villarcayo, Medina de Pomar...

En Villarcayo, Medina de Pomar, Villasana de Mena o Espinosa de los Monteros, municipios de la comarca de las Merindades donde muchos vizcaínos veranean, tendrán unos festivos más tranquilos en cuanto al tiempo se refiere. Para el Jueves Santo, no se esperan lluvias, y en los días posteriores, no se descartan chubascos, pero con baja probabilidad. Este sábado la borrasca Olivier también sí dejará lluvias y tormentas en la zona y así continuará hasta el miércoles, pero para el siguiente fin de semana el panorama cambiará. Nubes y sol, pero ojo, bastante rasca por la noche y a primera hora: algunos días se esperan mínimas de cero o, incluso, por debajo de cero. Por el día, la temperatura será muy agradable, entre 15 y 17 grados, según informa el pronóstico de Meteored.

Benidorm

Primeros días revueltos, pero el tiempo irá mejorando según avanza la Semana Santa. Benidorm se llenará de turistas ansiosos de sol y calor, pero lo cierto es que hasta el martes se esperan lluvias. Pero calma. Al día siguiente, el panorama mejorará con creces: sol y ligero aumento de temperaturas. Esta situación se mantendrá, por el momento, durante la Semana de Pascua en la que muchos vascos todavía se encuentran de vacaciones al no haber clase en los centros educativos.

Cambrils

Los vizcaínos que opten pasar sus vacaciones en municipios como Salou o Cambrils -muy cercanos a Port Aventura, un reclamo en estas fechas- tendrán un poco de todo. Aemet señala que en esta zona del Mediterráneo las nubes serán protagonistas en el arranque de la Semana Santa. De hecho, se prevén que pueda llover hasta el miércoles. No hará frío, pero las máximas tampoco pasarán de los 19-20 grados. El mercurio seguirá de forma similar el Jueves y Viernes Santo, jornadas en las que el sol regresará. Sin embargo, para el fin de semana, las lluvias no están descartadas. Para quienes se queden en la Semana de Pascua, mejores noticias, ya que hará sol. Eso sí, sin demasiado calor, en torno a 18 grados de máxima.

Marbella

En la Costa del Sol la lluvia hará acto de presencia el primer fin de semana, pero a partir de este lunes dará un respiro. Uno de los lugares donde mejor tiempo hará durante estos días festivos. A partir del Jueves Santo, no se prevé que llueva y se producirá un ascenso térmico. Para la Semana de Pascua, a priori, también se espera tiempo de lo más agradable.

Pirineos: Formigal, Baqueira Beret...

Algunos aprovecharán estos días para disfrutar del esquí o el snow en algunas de las estaciones que continúan abiertas. Formigal, Candanchú, Astún o Cerler, en el Pirineo oscense, y Baqueira Beret, en el valle de Arán (Lleida), son algunas de las más visitadas en estas fechas por los vizcaínos. Como en el resto de la península, este sábado y domingo el tiempo estará revuelto con bastante lluvia. Para el martes y el miércoles, se espera un bajón de las temperaturas y habrá momentos en los que nieve, indica el pronóstico de Meteored. El Lunes de Pascua se antoja como un buen día para disfrutar de la nieve en su máximo esplendor con cielos despejados y temperaturas algo más altas.