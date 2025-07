Un testigo del accidente mortal de Jota contradice a la Guardia Civil: «Iban supertranquilos»

A. Mateos Jueves, 10 de julio 2025, 10:35 Comenta Compartir

Una semana después del trágico accidente que se llevó por delante la vida de Diogo Jota y su hermano André, un camionero portugués, que dice ser testigo de la colisión, sale al paso para contradecir el informe de la Guardia Civil, que apunta al exceso de velocidad como causa principal del accidente.

Él se llama José Azevedo y es un camionero que asegura frecuentar mucho la autovía A-52 que transcurre entre León y Salamanca. Según su testimonio, Jota y su hermano le adelantaron cinco minutos antes de sufrir el accidente.

«Lo filmé, me detuve, intenté ayudar, pero desafortunadamente no pude hacer nada. Tengo la conciencia tranquila. Sé lo que pasé esa noche porque no sabía quién estaba dentro. Mi más sentido pésame a la familia», comienza diciendo en el vídeo difundido en sus redes sociales.

Él descarta que el Lamborghini del futbolista superase la velocidad permitida. «La familia tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Pude ver la marca y el color del coche cuando me pasaron», afirma.

Y apunta al «mal estado» de la vía: «Conduzco por esa carretera todos los días, de lunes a sábado, sé qué carretera es, es oscura, y he visto verdaderas barbaridades de otros coches, pero ellos iban supertranquilos».