Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida

La tensión se ha disparado en el barrio madrileño de Hortaleza después de que la Policía haya detenido a un menor de origen marroquí por ... una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros.

El arresto se llevó a cabo la madrugada del domingo por unos hechos ocurridos en el parque Isabel Clara Eugenia, próximo al citado centro de menores. Tras comparecer ante el juez, se ha acordado su internamiento a petición de la Fiscalía de Menores.

Después de que la noticia se extendiera por el barrio, un grupo de encapuchados asaltaron el lunes por la noche a varios menores migrantes en las inmediaciones del centro y provocaron que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.

Este suceso ocurrió pasadas las 22.00 horas, cuando unos encapuchados «asaltaron y golpearon» a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, según ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Martín mostró su rotunda condena a la presunta violación e hizo un llamamiento a investigar las circunstancias en torno a las que se produjo el suceso y por qué el sospechoso estaba fuera de las instalaciones por la noche.

Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que esa niña «es una víctima de las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del bipartidismo y del barco Open Arms, al que ha vuelto a calificar de «barco negrero y esclavista» que «hay que confiscar y hundir». Vox ha convocado para este martes una manifestación de repulsa por ese suceso.