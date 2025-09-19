El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Retenciones en la A-8 hacia Bilbao por un accidente en los túneles de Malmasin
Estación de Atocha. EP

Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Guadalajara y Soria

Los bomberos han solicitado el corte de la tensión para hacer frente al fuego que afecta a la zona entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

C. P. S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:41

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida por un incendio próximo a las vías entre Guadalajara y Soria. Sergún ha ... informado Adif en su cuenta de X, los bomberos han solicitado el corte de tensión para poder controlar el fuego, que en un principio solo afectaba a la circulación de trenes entre Alcolea del Pinar y Medinaceli.

