Suspenden a una senadora australiana por acudir a la Cámara con un burka La parlamentaria de extrema derecha promueve la prohibición de esta prenda musulmana en espacios públicos

Johana Gil Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

La senadora australiana Pauline Hanson, del partido de extrema derecha Una Nación, ha causado una gran polémica en la última sesion parlamentaria del país tras ingresar con un burka. Su acto ha desatado acusaciones de racismo por parte de sus compañeros políticos, que lo han descrito como una «maniobra política» para presionar por la aprobación de su propuesta de ley destinada a prohibir el uso de este velo y otros que cubren completamente el rostro en lugares públicos.

Al entrar con la prenda de manera que ocultaba su rostro pero dejaba ver una falta corta, la política desató una fuerte reacción entre sus colegas. La sesión fue suspendida cuando Hanson se negó a retirar el velo. La líder de 71 años del partido minoritario antiislámico y antiinmigración, tampoco se disculpó por lo que se le prohibió asistir a siete días consecutivos de sesiones del Senado.

Hanson, que en 2017 ya había protagonizado un gesto similar, explicó que su acción era en señal de protesta. «Si el Parlamento no lo prohíbe, yo lo mostraré aquí, con este atuendo opresivo, radical y no religioso, que pone en riesgo nuestra seguridad nacional y el trato adecuado hacia las mujeres», escribió en un comunicado posterior, publicado en su cuenta de Facebook. «No hay un código de vestimenta en el Parlamento, sin embargo, no se me permite usarlo. Así que para mí, ha sido hipócrita», expresó.

Por su parte, Fatima Payman, representante independiente del estado de Australia Occidental y también musulmana, calificó la acción de «despreciable». «Este tipo de actitudes no son dignas de un representante del pueblo australiano», declaró la líder del gobierno en el Senado, PennyWong.

El enfrentamiento ha reavivado la polarización política y social en torno al uso de vestimentas religiosas, especialmente las asociadas al islam. Hanson, que ganó seguidores en la década de los 90 por sus posturas duramente críticas contra la inmigración asiática y los solicitantes de asilo, ha mantenido una constante campaña en contra de la vestimenta islámica durante su carrera parlamentaria. Su partido, Una Nación, que aboga por políticas de inmigración más restrictivas, ha obtenido un creciente apoyo, logrando recientemente un par de escaños más en las elecciones generales de mayo de 2025.