Los suscriptores de EL CORREO disfrutaron de una visita guiada por Bilbao

Un viaje al origen de Bilbao en 120 minutos de la mano de Ane Aranduy, en la que un grupo de suscriptores tuvo la oportunidad de conocer los secretos de nuestra ciudad. Una visita guiada por el casco histórico y la impresionante Catedral de Santiago, las Siete Calles, el Mercado de la Ribera, la Plaza Nueva y otros lugares emblemáticos, descubriendo la rica historia y cultura de esta vibrante ciudad. El tour comenzó en la Plaza de Santiago frente a la Catedral, visitando además el interior de este templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dentro de los caminos de Santiago en 2015. Después de pasear por las calles más céntricas del Casco Viejo, Plaza Nueva, etc.

Además de esta actividad, los suscriptores de EL CORREO han podido disfrutar de un variado abanico de propuestas. Entre ellas, destacó la visita guiada a la exposición de Baselitz en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que reveló su forma de obligar al espectador a mirar desde otra perspectiva mediante figuras invertidas. Al finalizar, la experiencia dejaba la sensación de seguir viendo el mundo ligeramente al revés. Otra de las actividades destacadas ha sido el taller de mindfulness. La suscriptora María Isabel fue la afortunada ganadora de un fin de semana de Mindfulness en Chillida Leku, una invitación a conectar el silencio del entorno con la presencia consciente, integrando arte y naturaleza. Una experiencia que además le permitió percibir las esculturas y el paisaje desde una calma profunda y renovadora.

