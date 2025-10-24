Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana

B. V. Viernes, 24 de octubre 2025, 17:10 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Varios supermercados de Mercadona permanecerán cerrados el próximo sábado 1 de noviembre con motivo de la festividad de Todos los Santos en diferentes puntos de España. Por ello, los establecimientos echarán la persiana durante dos jornadas consecutivas, ya que tras el festivo, será domingo.

Los establecimientos de la compañía presidida por Juan Roig permanecerán cerrados en el País Vasco y Navarra. Sin embargo, habrá otras provincias en las que el festivo 1 de noviembre sí estarán abiertos para los clientes. No obstante, desde Mercadona explican que fuera de estas provinicas, algunos locales pueden estar abiertos, ya que dependerá de los municipios.

En algunos de Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga, Barlecona, Valencia, entre otros, los consumidores podrán acudir a estos supermercados desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas.

Para que los clientes de Mercadona, la empresa dispone de un buscador en su página web en el que se pueden consultar los horarios comerciales de todos sus supermercados en España. Por ello, la compañía aconseja utilizar esta herramienta para poder planificar las compras con antelación.