El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana

Varios establecimientos echarán la persiana durante dos jornadas consecutivas

B. V.

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Varios supermercados de Mercadona permanecerán cerrados el próximo sábado 1 de noviembre con motivo de la festividad de Todos los Santos en diferentes puntos de España. Por ello, los establecimientos echarán la persiana durante dos jornadas consecutivas, ya que tras el festivo, será domingo.

Los establecimientos de la compañía presidida por Juan Roig permanecerán cerrados en el País Vasco y Navarra. Sin embargo, habrá otras provincias en las que el festivo 1 de noviembre sí estarán abiertos para los clientes. No obstante, desde Mercadona explican que fuera de estas provinicas, algunos locales pueden estar abiertos, ya que dependerá de los municipios.

En algunos de Madrid, Sevilla, Cádiz, Málaga, Barlecona, Valencia, entre otros, los consumidores podrán acudir a estos supermercados desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas.

Para que los clientes de Mercadona, la empresa dispone de un buscador en su página web en el que se pueden consultar los horarios comerciales de todos sus supermercados en España. Por ello, la compañía aconseja utilizar esta herramienta para poder planificar las compras con antelación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por contrabando con una empresa de armas israelí
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana

Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana