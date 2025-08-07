Dean Cain, el Superman que se une al servicio antiinmigración de Trump El actor, que saltó a la fama con la serie 'Lois & Clark', promete ayudar en la misión de «proteger a Estados Unidos»

Aitor Echevarría Jueves, 7 de agosto 2025, 12:49 | Actualizado 13:20h.

Dean Cain, conocido por su papel como Superman en la serie de los noventa 'Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman', acaba de anunciar su decisión de unirse formalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como agente federal. El actor, de 59 años, ha afirmado que jurará el cargo «lo antes posible» en el marco de la ofensiva migratoria relanzada por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

En una entrevista emitida este jueves en el canal de Fox News, Cain explicó que su decisión surgió tras compartir un vídeo de reclutamiento de ICE en sus redes sociales. «Soy sheriff adjunto y oficial de reserva, pero nunca formé parte de ICE. Después de publicar el vídeo y ver la reacción que generó, me contactaron y ahora me uniré como agente», declaró Cain durante el programa del presentador Jesse Watters.

La noticia ha causado un fuerte revuelo político y mediático en Estados Unidos. La agencia ICE, ampliamente criticada por sus tácticas agresivas, ha intensificado las redadas en todo el país desde que el magnate republicano asumió nuevamente el cargo, con un objetivo declarado de al menos 3.000 detenciones diarias. Estas operaciones han afectado a personas indocumentadas, residentes legales con protección migratoria e incluso ciudadanos estadounidenses, generando denuncias por violaciones del debido proceso y múltiples protestas en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Y es que la polarización en EE UU no puede ser mayo. Cada vez son más las figuras públicas como Mark Ruffalo, Eva Longoria, Cardi B o Kim Kardashian que han manifestado su rechazo frontal a la política migratoria actual. Pero también hay voces que apoyan las decisiones del presidente, como la actriz Sydney Sweeney, Kanye West o Dennis Quaid.

«Este país fue construido por patriotas que hicieron lo correcto, aunque no fuera lo más popular», defiende el que fuera Superman en los 90. Cain ha animado a otros a seguir su ejemplo: «Estoy dando un paso al frente. Espero que muchos otros lo hagan también. Este país necesita protección, y ICE tiene un papel fundamental».

«Big beautiful bill»

La Administración Trump ha destinado recientemente 75.000 millones de dólares adicionales a ICE como parte del llamado «big beautiful bill», que contempla la contratación de 10.000 nuevos agentes antes de 2029. Dentro de ese plan se incluyen incentivos económicos considerables, como bonificaciones de hasta 50.000 dólares, reembolso de deudas universitarias y beneficios de retiro temprano, medidas que, según Cain, podrían atraer a otros ex oficiales y ciudadanos «comprometidos con el país».

La decisión del veterano actor se produce además en medio de un debate cultural más amplio. Hace apenas unas semanas, el actor criticó la nueva película de Superman dirigida por James Gunn, tachándola de «excesivamente woke» por resaltar los orígenes migrantes del personaje. «Sabemos que Superman es un inmigrante: ¡es un alienígena! Pero incluso en una sociedad amigable con los inmigrantes, debe haber reglas y límites. Si dejamos entrar a todos, el sistema colapsa», argumentó Cain en declaraciones a TMZ.