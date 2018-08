El Sueldazo ONCE sábado: resultados del sorteo del 18 de agosto 2018 Sorteo El Sueldazo del sábado. El número premiado hoy sábado en el sorteo El Sueldazo del fin de semana de la ONCE, online EL CORREO Sábado, 18 agosto 2018, 20:40

Resultados de la ONCE de hoy sábado 18 de agosto de 2018. A partir de las 21:25 podrás consultar cual ha sido el cupón ganador en el sorteo diario de la ONCE. También te informaremos de cual ha sido el número de La Paga y la combinación ganadora en el sorteo del Super ONCE.

Primera extracción: 00048 Serie: 046

Segunda extracción: 75271 Serie: 022

Tercera extracción: 76704 Serie: 004

Cuarta extracción: 84057 Serie: 038

Quinta extracción: 85008 Serie: 052

En el Super ONCE ha sido premiada la siguiente serie:

01, 02, 10, 17, 19, 20, 25, 31, 36, 45, 46, 47, 50, 56, 64, 65, 67, 69, 73 y 77

Premios del número principal

1 premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 2.000 € al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

En un mismo cupón sólo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El Cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo.

En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede desde Cupón a asignación de premios anteriores.

