Sindicatos de la Ertzaintza apoyan a sus compañeros heridos en Ordizia y denuncian «improvisación y abandono institucional»

Los sindicatos Esan y Euspel han calificado de «intolerable» y de un «gravísimo atentado» las agresiones sufridas por agentes de la Ertzaintza esta pasada noche en Ordizia, por parte de varias personas de la localidad, y que han terminado con cuatro policías heridos. Uno de ellos fue golpeado por detrás, con el puño, y cayó al suelo seminconsciente. El agresor, que cuenta con numerosos antecedentes, ha sido detenido por un delito de atentado a la autoridad y lesiones.

La Ertzaintza fue alertada de una pelea, siendo recibidos posteriormente por una turba. El primer agente agredido presenta lesiones en el pómulo y una fractura de clavícula. Otro agente tenía el codo dislocado. Tanto Esan como Euspel han mostrado en sendos comunicados su «apoyo incondicional» a los policías heridos, reclamando que «ninguna agresión quede impune».

Desde Esan han aprovechado para exigir una vez más al Gobierno vasco medios actualizados y han vuelto a pedir el uso de las pistolas taser, una herramienta que consideran «imprescindible» y que «la negativa» a incorporarlas deja a los ertzainas «en una posición de total indefensión». «Lo ocurrido en Ordizia evidencia la grave falta de medios materiales y apoyo político real con la que trabajan los agentes en Euskadi. Denunciamos con firmeza la actitud del Gobierno vasco, que sigue abordando el escenario criminológico actual como si viviéramos en un mundo de unicornios y arcoíris, ajeno a la realidad violenta que nuestros agentes enfrentan a diario», han añadido.

«Si quienes nos gobiernan consideran que no hace falta más protección, que sean ellos quienes acudan a intervenir en incidentes como el de esta madrugada», ha indicado, solicitando «una revisión urgente» del modelo policial y de los protocolos de actuación frente a agresiones múltiples y espontáneas. «Desde Esan no vamos a permitir que se siga ignorando la realidad. Si los agentes no están protegidos, la seguridad ciudadana está en riesgo».

Armas blancas

Por su parte, Euspel, que ha señalado que los implicados en la pelea a la que ha acudido la Ertzaintza portaban armas blancas, ha exigido una «máxima condena» para los arrestados. «Cuando trataban de cumplir con su deber e identificar a los implicados, fueron sorprendidos y abordados por los flancos y la retaguardia, siendo violentamente agredidos», han explicado, afirmando que se unieron además varias deficiencias. «Una vez más el departamento estaba con servicios mínimos, se han tenido que reclamar unidades del PRI, y de la brigada móvil, que por estar destinadas en otros eventos tardaron en llegar», han señalado, apuntando que fueron las comisarías colindantes las que tuvieron que auxiliar a sus compañeros.

Debido a todo esto los representantes policiales han denunciado «la improvisación y el abandono institucional que vuelve a poner en riesgo a los profesionales que garantizan la seguridad ciudadana». «Defender a quienes nos protegen no es una opción, es una obligación», han añadido, remarcando que la seguridad pública «no puede estar en al azar de los recursos mínimos ni de las decisiones políticas».