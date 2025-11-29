La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén por «posible suicidio» Los cuerpos de las niñas fueron hallados en la madrugada de este sábado en un parque de la ciudad

Los cuerpos de las jóvenes han sido localizados en el parque de la Concordia

La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos menores halladas a la 1.30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad. Fuentes del cuerpo han afirmado que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado que recibieron un aviso en la madrugada por las adolescentes «posiblemente fallecidas» en pleno centro de la localidad. De inmediato se desplegaron los efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron la muerte. Aunque la hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como «posible suicidio».