Unas 70 personas se enfrentan en una pelea multitudinaria en las fiestas de un pueblo de Toledo

San Román de los Montes celebraba sus festejos patronales

Rochell De Oro

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:12

La Guardia Civil tuvo que intervenir la pasada madrugada en una pelea multitudinaria con unas 70 personas implicadas que tuvo lugar en el municipio toledano de San Román de los Montes.

Los hechos ocurrieron pasadas las cinco de la mañana en la plaza de la Constitución de este municipio de 2.000 habitantes durante las fiestas en honor a la Virgen del Camino.

El Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112, recibió el aviso y hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil, aunque no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, ya que, pese a la pelea multitudinaria, no se han registrado heridos.

Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Castilla-La mancha, tampoco se ha producido ninguna detención.

Las fiestas, que comenzaron el pásado 13 de agosto, conlcuyen este domingo y se espera que las actividades previstas para esta jornada transcurran con normalidad.

