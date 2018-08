La pareja que devolvió la mochila con 6.700 euros de una familia china residente en Rentería: «Creíamos que era dinero negro» Marina y Arturo Cuéllar / FRANCIS SILVA Una pareja malagueña encuentró el dinero en un parking de Granada y la entrega a la Guardia Civil JOSÉ R. VILLALBA GRANADA Miércoles, 22 agosto 2018, 16:42

Marina es una joven de 24 años, estudiante de Trabajo Social y Psicología en la universidad de Málaga, y enamorada de Granada... además de enamorada de su pareja, Arturo Cuéllar. Los dos terminaron de comer en el centro de la capital granadina el pasado lunes y se dirigieron al parking de San Agustín donde habían dejado el coche.

Su destino era regresar a Málaga después de pasar dos días en Granada. «Vamos a Granada con mucha frecuencia porque nos encanta». Cuando estaban intentando sacar el coche del aparcamiento, ella vio una mochila en el suelo. «Mi pareja me dijo que la cogiera, pero me dio miedo y le dije que no. Me insistió, bajé del coche y la cogí para ver que llevaba dentro. Cuando vimos el dinero, no nos lo creímos». La pareja sacó el coche del parking y ya en la Gran Vía volvieron a parar el coche para comprobar el contenido completo de la mochila. «Vimos cinco pasaportes, juguetes de niños pequeños y 6.700 euros repartidos en fajos de billetes. Nos asustamos bastante porque creímos que podría tratarse de dinero negro, no tuvimos intención en ningún momento de quedarnos con el dinero y por eso decidimos entregarlo en la Guardia Civil».

La pareja se dirigió a la Comandancia de Granada para hacer entrega de la mochila y allí esperaron a los dueños de la mochila. Un matrimonio chino con tres hijos, afincados en la localidad guipuzcoana de Rentería, que se encontraban haciendo un recorrido por el sur de Europa con sus vástagos. «Cuando nos vieron se mostraron muy agradecidos. La mujer se puso a llorar y no dejaba de abrazarse a mí. Nos dijeron que no se acordaban donde habían dejado olvidada la mochila y si no la llegan a encontrar hubiera sido el final de sus vacaciones, porque ahí llevaban el dinero de todo el viaje a Francia y a otros países que aún les quedaban por visitar».

Tras ver el dinero envuelto en fajos «nos creímos que era dinero negro y nos dio mucho miedo», por ello lo entregamos de forma rápida. «Nunca antes nos había ocurrido nada igual porque no todos los días uno se encuentra 6.700 euros y fíjate si ese dinero nos hubiera venido bien (risas) a mi pareja y a mí para hacernos un gran viaje por medio mundo», dice esta joven quien en apenas dos semanas parte hacia Bolivia para hacer prácticas de la carrera de Trabajo Social con una tribu indígena.

En la Comandancia de la Guardia Civil hubo abrazos, lágrimas e intercambio de teléfonos móviles. «El matrimonio se portó muy bien con nosotros e incluso nos recompensó, aunque prefiero no decir la cantidad. Estoy convencida de que quien va por la vida de honrado se encuentra con personas honradas», advierte Marina, quien seguirá volviendo a Granada con su pareja, aunque ahora estará un año sin poder ver la Alhambra y la estación de esquí, donde acude de forma habitual en invierno. «Para mi pareja y para mí el mejor regalo sería poder pasar una semana entera en esa gran ciudad de Granada de vacaciones, pero el bolsillo no nos lo permite. Hemos preferido entregar ese dinero a quedarnos un solo euro. Ya nos vendrá la suerte por otro lado».