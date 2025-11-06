Multa de 2.000 euros por difundir desnudos de niños creados con IA en Badajoz

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con una multa de 2.000 euros al autor de la difusión de fotografías de ... contenido sexual manipuladas con inteligencia artificial (IA) que incluían los rostros de menores de edad reales y que sacudió a la localidad de Almendralejo (Badajoz).

En 2023, varios adolescentes utilizaron inteligencia artificial para crear y difundir imágenes falsas de desnudos de compañeras menores de edad. El Juzgado de Menores de Badajoz declaró a 15 jóvenes responsables de 20 delitos de pornografía infantil y 20 delitos contra la integridad moral, por manipular con inteligencia artificial y difundir esas fotografías.

La agencia ha destacado la «importancia de no utilizar imágenes reales de terceras personas sin su consentimiento para generar mediante inteligencia artificial nuevo contenido a partir de ellas, especialmente en el caso de menores, un colectivo de especial protección». En este sentido, Protección de Datos ha recordado que estos hechos son «susceptibles de una condena penal y son responsabilidad de las autoridades policiales y judiciales».