Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en Sevilla

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:43 | Actualizado 10:02h.

Un menor de 13 años de edad ha fallecido tras sufrir un accidente este jueves con un patinete en la localidad sevillana de El Saucejo. En el siniestro resultó herido otro menor de ocho años, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De momento las primeras hipótesis apuntan a que los dos menores iban en el mismo patinete y han colisionado contra un turismo que se encontraba estacionado, según publica ABC de Sevilla. Fuentes de la Guardia Civil aclaran al citado medio que pese a que el suceso sigue siendo investigado, todo apunta a una distracción del chico que dirigía el patinete.

Varias llamadas de socorro recibidas sobre las 19.20 horas requerían asistencia sanitaria urgente para un niño que se encontraba en el suelo junto a un patinete en la calle Majadahonda de la localidad. Se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazó al lugar del suceso junto con la Policía Local.

Los servicios médicos prestaron una primera asistencia a la víctima de 13 años que luego fue evacuado en estado crítico al Hospital de Osuna, donde finalmente falleció. Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, que está siendo investigado.

