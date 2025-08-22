Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés Las malas condiciones meteorológicas dificultaron las labores del rescate

S. O. Viernes, 22 de agosto 2025, 07:31 | Actualizado 08:06h. Comenta Compartir

Un montañero de Irún, de 67 años, ha fallecido tras sufrir una caída en la cima del pico Carlit (2.921 metros), en la zona oriental de los Pirineos franceses. Según han informado fuentes policiales francesas, las malas condiciones meteorológicas podrían haber propiciado el fatal suceso y también dificultaron las labores del rescate.

El hombre iba acompañado de su esposa, que resultó ilesa y pudo bajar por sus propios medios para pedir auxilio a los gendarmes de montaña, ha informado la emisora 'France Bleu'. La pareja contaba con experiencia y con el equipamiento adecuado para el sendederismo. La agrupación municipal de EH Bildu en la localidad navarra de Lesaka ha hecho públicas las condolencias por el fallecimiento de Karlos Santiago Etxeberria, muy conocido en la localidad ya que formaba parte de varios movimientos sociales.

Mila esker zure lana, ausardia eta konpromisoagatik.

Euskal Herri euskaldun eta aske bat lortu arte segituko dugu.✊🏽



Lurrak goxo har zaitzala Karlos pic.twitter.com/055FhMBa3q — EH Bildu Lesaka (@EHBilduLesaka) August 21, 2025

El citado medio ha explicado que la caída se ha debido a la niebla y llovizna que han dificultado la visibilidad, causando asimismo que las rocas de la montaña resbalasen. Las malas condiciones meteorológicas han afectado las labores del helicóptero de rescate que se desplazó a la zona.

El pico Carlit, cuya cima está a 2.921 metros de altura, se ubica dentro de la región francesa de Occitania, pasando por la comarca de la Alta Cerdaña. Se trata de una zona a la que acuden montañeros experimentados.

El año pasado también otro excursionista español, de 67 años, perdió la vida al caer por un barranco, donde la nieve provocó dificultades en el lugar.