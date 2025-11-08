El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Galicia ha estado esta semana en alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo. EFE

El mar se cobra dos muertos en las costas de Tenerife y A Coruña

En la isla canaria un golpe de mar ha provocado también otros nueve heridos, tres de ellos graves

C. P. S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

El mar se ha cobrado este sábado dos vidas en las costas de Tenerife y A Coruña de manera fortuita. El primer fallecido fue en la ciudad gallega, al caer al agua desde una zona rocosa un jubilado de 72 años que estaba pescando. En concreto, el accidente ha tenido lugar en O Portiño, en la parroquia de Visma, limítrofe con Arteixo.

Sobre las 16:00 horas, un vecino alertó a los servicios de emergencia de lo ocurrido y dijo que, aunque había acudido a ayudar al hombre tras ver lo ocurrido, no le podía localizar entre las rocas y el mar en esa zona a las fueras de A Coruña. A la zona acudió también un helicóptero Helimer del Servicio de Salvamento Marítimo, pero sus ocupantes no lograron salvarle y solo pudieron rescatar su cuerpo más tarde para trasladarlo a tierra.

Bastante más abajo, en aguas también del océano Atlántico, un golpe de mar hacía caer al agua a una decena de personas en el muelle del Puerto de La Cruz, en Tenerife. La peor suerte la corrió una mujer de mediana edad, que murió ahogada. Otras nueve personas resultaron heridas en el mismo accidente, tres de ellas con pronóstico grave.

Trataron de reanimarla

La fallecida pudo ser rescatada en un primer momento aún con vida, pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Por ese motivo los servicios sanitarios comenzaron a practicarle maniobras reanimación. cardiopulmonar avanzadas, pero por desgracias sin obtener un resultado positivo, por lo que finalmente confirmaron su deceso.

Todos los heridos han sido traslados a diferentes centros sanitarios del norte de la isla canaria. Por su parte, efectivos de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia traslados a la zona han montado un dispositivo de búsqueda por si hubiera alguna persona más desaparecida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  3. 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  4. 4

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    El restaurante de Bilbao que reinventa el bollo de mantequilla y lo vende a un euro solo este sábado
  7. 7

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  8. 8 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
  9. 9

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El mar se cobra dos muertos en las costas de Tenerife y A Coruña

El mar se cobra dos muertos en las costas de Tenerife y A Coruña