El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los perros presentaban un estado preocupante y una extrema delgadez por falta de comida. G. C.

Maltrato a cinco perros en Las Merindades: sin agua ni comida, entre excrementos y metidos en un remolque

La Guardia Civil denuncia a un varon de 37 años que tenía a los animales en unas condiciones deplorables

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:37

Encerrados en una caja de camión, sin agua ni comida, durmiendo entre excrementos y sin la cartilla de vacunaciones en regla. Así se encontró la ... Guardia Civil a cinco perros en un terreno de la Merindad de Valdeporres, en Burgos. Un comunicante anónimo llamó a los agentes al ver el estado de los animales, que, además, estaban extremadamente delgados. Cuando una patrulla se acercó para comprobar lo que estaba ocurriendo, la imagen no pudo ser más desoladora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  4. 4

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  6. 6 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo
  7. 7

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  8. 8 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  9. 9 Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes
  10. 10

    Ledesma, la reina del tardeo y la gente guapa durante la Aste Nagusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maltrato a cinco perros en Las Merindades: sin agua ni comida, entre excrementos y metidos en un remolque

Maltrato a cinco perros en Las Merindades: sin agua ni comida, entre excrementos y metidos en un remolque