Maltrato a cinco perros en Las Merindades: sin agua ni comida, entre excrementos y metidos en un remolque

Encerrados en una caja de camión, sin agua ni comida, durmiendo entre excrementos y sin la cartilla de vacunaciones en regla. Así se encontró la ... Guardia Civil a cinco perros en un terreno de la Merindad de Valdeporres, en Burgos. Un comunicante anónimo llamó a los agentes al ver el estado de los animales, que, además, estaban extremadamente delgados. Cuando una patrulla se acercó para comprobar lo que estaba ocurriendo, la imagen no pudo ser más desoladora.

Cuatro de los ejemplares eran adultos y tenían microchip. El quinto era un cachorro de apenas siete meses que no solo no tenía el dispositivo, sino que tenía lesiones cutáneas como consecuencia de su estado. Se podía ver que era solo piel y huesos. Los agentes comprobaron, además, que el habitáculo en el que estaban olía mal y había restos de orines y heces. También se encontraron algún resto de desperdicio alimentario.

#OperacionesGC | A disposición judicial en #Burgos el propietario de 5 perros por maltrato animal.



▶️ Permanecían encerrados en la caja de un semirremolque depositado en un terreno público y convivían entre excrementos



▶️ Carecían de agua y comida adecuada, faltos de vacunación… pic.twitter.com/cOCNwbq3RK — Guardia Civil (@guardiacivil) August 21, 2025

Al comprobar los datos de los perros en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SiaCyL), se confirmó que todos ellos tenían caducada su vacuna antirrábica, excepto el menor, del que no se sabía nada al no tener microchip. Por elllo, el dueño, un varón de 37 años que estuvo presente en la inspección, fue denunciado por un presunto autor de un delito de maltrato animal.

Sin embargo, no se le impidió seguir teniéndolos en su poder. Por lo que los trasladó a otra ubicación. En un nuevo registro en colaboración con el servicio de veterinarios de la Junta permitió se descubrió que los volvía a tener sin agua, aunque sí disponían de alimento. Fue apercibido de nuevo y días más tarde recibió una tercera visita, en la que se comprobó que disponían ya de bebida y comida, se había actualizado la cartilla de vacunas y habían sido desparasitados.

Eso sí, el cachorro continuaba en un estado que evidenciaba falta de cuidados. Por todo ello, el expediente continúa abierto a la espera de que el Juzgado de Instrucción de Villarcayo tome cartas en el asunto.