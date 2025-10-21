Localizan en Euskadi a una menor desaparecida en Jaén y detienen al hombre que la indujo a abandonar su casa El arrestado, de 30 años, contactó con la joven a través del chat de un videojuego y huyó con ella tras trasladarse a la ciudad andaluza

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Irún localizaron y devolvieron a su familia a una menor, de 16 años, cuya desaparición había sido denunciada en Jaén el pasado día 17 de septiembre. Asimismo, se detuvo a un hombre, de 30 años, acusado de inducirla al abandono de su domicilio en la citada ciudad andaluza.

Según las investigaciones en relación con esta denuncia por parte de la Comisaría de Jaén, se cree que el sospechoso conoció a la menor a través de un chat de un conocido videojuego, muy popular entre los menores. Tras estrechar la relación con la chica y ganarse su confianza, el hombre se trasladó a Jaén desde el norte de la península para conocerla en persona.

El varón, además, entregó a la joven varios regalos y 200 euros en efectivo, con la finalidad de demostrarle que iba en serio en su relación. Se ha tenido conocimiento que este modo de actuar por parte del sospechoso era habitual, ya que la habría utilizado con otras menores con anterioridad.

Con el paso del tiempo, el detenido logró que la menor se aislara de sus amigos, incluso de los virtuales, llegando a eliminar a todos sus contactos, algo que logró por la diferencia de edad de ambos y la inmadurez de ella. El hombre llegó a manifestar a la víctima que «con dinero puedo hacer cualquier cosa, tengo varios contactos para secuestrar a cualquiera».

«Eres mi víctima número 8»

Finalmente, el arrestado volvió a personarse en Jaén, consiguiendo convencer a la menor para que abandonara su domicilio familiar y se marchará con él a Francia. Incluso el detenido llegó a publicar en las redes sociales de la chica expresiones como «eres mi víctima número ocho, contigo cruzaré fronteras».

Una vez se tiene conocimiento de estos hechos por parte de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Irún, los agentes comenzaron a realizar las gestiones oportunas con la finalidad de localizar a la menor. De esta forma, se logra contactar con la familia del detenido, a quienes se les explican los hechos, siendo éstos quienes hacen entrega de la joven que fue asistida en dependencias policiales hasta que devuelta a sus padres.

Los agentes continuaron con la investigación hasta que finalmente, el 3 de octubre, localizaron y detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de inducción al abandono del domicilio familiar. El arrestado fue puesto a disposición judicial tras la finalización de las diligencias policiales.