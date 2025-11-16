El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios sanitarios, en la entrada del chalé donde aparecieron los dos cadáveres. EFE

Investigan un posible asesinato machista en la localidad madrileña de Alpedrete

El cadáver de una mujer de unos 60 años y el de su pareja aparecieron con signos de violencia en el interior de un chalé de este municipio

El Correo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:41

La Guardia Civil investiga como un posible asesinato machista la aparición del cadáver de una mujer en el interior de un chalé de la localidad madrileña de Alpedrete. El cuerpo fue hallado ayer sábado junto al de un hombre. Ambos rondaban los 60 años y tenían evidentes signos de violencia.

La mujer apareció en medio de un charco de sangre y el varón presentaba dos heridas penetrantes, posiblemente de arma blanca. Por el momento se desconocen más detalles sobre este extraño suceso. La Guardia Civil guarda silencio mientras avanzan las investigaciones.

