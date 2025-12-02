El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La madre de Sharit (segunda a la izquierda), junto a varios familiares durante el minuto de silencio convocado este lunes por el Ayuntamiento jiennense. E. C.

Las incógnitas sobre las muertes de Sharit y Rosmed: las familias hablan de «homicidio perfecto» y la policía, de suicidio

La aparición de los cadáveres de dos chicas de 16 y 15 años un parque de Jaén el pasado viernes ha conmocionado a la opinión pública

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:43

Comenta

El pasado viernes Rosmed y Sharit, de 15 y 16 años respectivamente, quedaron como lo hacían habitualmente. A nadie le llamó la atención, porque estas ... dos amigas, como hacen otros jóvenes de su ciudad (Jaén), solían acudir al parque de la Concordia a pasar la tarde. Cuando llegó la hora a la que debían estar en casa, ninguna de las dos apareció. Sus familias y amigos se echaron a la calle para localizarlas. Ambas aparecieron muertas pocas horas después en lo que se han convertido en unos de los casos más controvertidos de los últimos tiempos. La Policía Nacional apuntó enseguida a que las chicas se habían suicidado. Las familias y los colegas de las crías aseguran que no fue así.

