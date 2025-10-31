Los incidentes entre los radicales y la Policía Nacional en Pamplona vistos desde dentro Centenares de jóvenes vinculados a GKS se movilizaron en el campus de la Universidad de Navarra para frenar un acto del ultra Vito Quiles y, a pesar de que lograron su objetivo, cargaron contra los agentes desplegados

A.M. Viernes, 31 de octubre 2025, 13:11

Lanzamiento de piedras, botellas de cristal, contenedores volcados... Los radicales que acudieron a la movilización organizada por GKS (Gazte Koordinadora Sozialista), con el objetivo de frenar la manifestación del ultra Vito Quiles, cargaron durante la tarde de ayer contra los agentes de la Policía Nacional desplegados en el campus de la Universidad de Navarra en Pamplona. La batalla campal se saldó con dos detenidos y al menos cinco heridos, entre los que se incluyen cuatro agentes y un periodista.

Disturbios en Pamplona en repulsa a Vito Quiles pic.twitter.com/raE5wzRnkI — Olmo Blanco 🅧 (@rebonico) October 31, 2025

Olmo Blanco, uno de los profesionales de la información que se encontraba cubriendo los incidentes, captó desde dentro todo lo que ocurrió. Desde que los radicales abandonaron el campus universitario y comenzaron a lanzar objetos a la Policía, hasta que las cargas se trasladaron al barrio de Iturrama.

En las imágenes se puede ver cómo centenares de encapuchados se plantan delante de los agentes antidisturbios en tono amenazante y, tras una breve espera, comienzan a arrojarles material pirotécnico. Los agentes responden con gas y pelotas mientras las cargas se trasladan a las calles adyacentes.