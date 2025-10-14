El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El padre y varios amigos suyos comparten piscina con la víctima en su domicilio en Usera. Telemadrid

Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»

Los residentes de este edificio ubicado en Usera señalan también a la madre de la víctima: «Está constantemente con gente drogándose y la niña en medio»

A. Mateos

Martes, 14 de octubre 2025, 12:06

Comenta

El pasado sábado agentes de la Policía Nacional detuvieron a un padre por violar a la hija de 8 años junto a otros dos hombres en su domicilio del distrito madrileño de Usera. El suceso ha conmovido a la ciudad y los vecinos de la familia han mostrado en las últimas horas su indignación ante unos hechos que no les sorprenden. «Todos sabíamos que podía pasar», denuncian a las cámaras de Telemadrid.

La televisión pública madrileña ha tenido acceso a varios vídeos de la familia, donde se ve al padre y varios amigos en estado de embriaguez compartiendo con la víctima una pequeña piscina hinchable. Al parecer, y según denuncian los vecinos, tanto el padre como la madre consumían droga habitualmente en el interior de la vivienda.

«Si entran borrachos a tu casa miles de hombres y tú estás hasta el culo de bebida, eres tonto o qué te pasa para no darte cuenta que le puede pasar algo a tu hija», denuncia una mujer que reside en el mismo bloque que el hombre arrestado. Asegura que a Marisa, la madre de la víctima, se la ve «con hombres, con preservativos, rodeada de botellas rotas y vómitos». «Esto es horrible. Nosotros hemos tenido que sobrevivir», afirma.

Su pareja cree que «ha sucedido lo que tenía que suceder» y que todos los vecinos «sabíamos que podía pasar». Este hombre apunta a que «hay personas adultas borrachas, colocadas de drogas y de estupefacientes» que frecuentan el domicilio familiar. Y también señala a la madre, a la que considera un «monstruo».

Los agentes y los efectivos sanitarios confirmaron que la menor había sufrido un agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a detener al padre de la niña, un boliviano de 38 años y otros dos hombres que participaron en el acto, un ecuatoriano de 33 y un colombiano de 24. Según fuentes cercanas al caso, los dos cómplices convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de droga.

