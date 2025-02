La Ertzaintza no aplicará medidas preventivas a los agentes denunciados por agredir a una mujer en San Sebastián

Iñaki Juez Jueves, 20 de febrero 2025, 13:19 Comenta Compartir

El Departamento de Seguridad no adoptará ninguna medida preventiva respecto a los ertzainas implicados en una presunta agresión a una mujer en San Sebastián « ... mientras no exista la certeza» de que hayan podido incurrir en algún comportamiento inadecuado, según ha afirmado el consejero Bingen Zupiria, que ha asegurado que el Gobierno vasco es «el primer interesado» en aclarar lo sucedido. «Mientras no tengamos una seguridad o por lo menos una certeza de que las cosas se han hecho bien o no, creo que no podemos adoptar esta decisión», ha manifestado.

Zupiria, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento vasco, se ha referido de esta forma a la presunta agresión cometida por varios ertzainas a una mujer, de 32 años y de origen colombiano, que ha sufrido importantes lesiones. La víctima incluso tuvo que ser ingresada en la UCI para ser tratada de sus heridas. Noticia relacionada Investigan una presunta agresión de la Ertzaintza en San Sebastián a una mujer que terminó en la UCI La familia de la mujer ha denunciado que los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero a la salida de una discoteca en la calle Manterola de la capital guipuzcoana, donde habrían llegado los agentes de Ertzaintza para atender una discusión entre dos hombres. Según su relato, cuando la chica protestó por la intención de los agentes de detener a su novio, «uno de los policías se revolvió, la empujó y ella cayó al piso». «Situación de salud delicada» «Se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y aún así, se subieron encima de ella y la seguían golpeando», añade su familia. El consejero de Seguridad ha explicado que la mujer se encuentra «en una situación de salud delicada», por lo que ha deseado su «rápida y mejor recuperación». Además, ha afirmado que los responsables del Departamento de Seguridad «tenemos la obligación de crear las mejores condiciones para que los agentes de la Ertzaintza puedan hacer bien su trabajo, y también tenemos la responsabilidad de asegurar que todas las intervenciones de la Ertzaintza se desarrollen conforme a los procedimientos que están establecidos, y siempre respetando todos los derechos humanos de las personas con las que se relaciona». «Este es el objetivo que nos anima también en este caso», ha añadido. Zupiria ha explicado, además, que «en cuanto a los mandos de la Ertzaintza de Gipuzkoa tuvieron a la mañana siguiente conocimiento de lo que había sucedido a esa madrugada, activaron los procedimientos internos de revisión del caso y de investigación para conocer si se ajustan o no a los procedimientos establecidos». El consejero ha asegurado que en cuanto tuvo conocimiento de este asunto, informó sobre el mismo a la Comisión de Control y Transparencia de la Ertzaintza, que --según ha recordado-- es el órgano «que analiza las situaciones en las que se ha podido producir un acto de violencia para saber si ha sido así o no, y si se ha ajustado a los procedimientos que están establecidos». Tres procedimientos en activo «Somos los primeros interesados en que no haya ninguna duda sobre los procedimientos con los que la Ertzaintza desarrolla su labor», ha destacado. El consejero ha explicado, en este sentido, que existen «por los menos» tres procesos diferentes de investigación en torno a lo sucedido. El primero es la investigación interna iniciada por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza. El segundo, es el proceso de análisis que está llevando a cabo la Comisión de Control y Transparencia de la Ertzaintza. A su vez, existe «al menos» una denuncia presentada en San Sebastián. «Confío en que todos estos procedimientos abiertos nos ayudarán a aclarar este asunto», ha añadido. El consejero de Seguridad ha precisado, asimismo, que tuvo conocimiento de este asunto «al segundo día» de lo sucedido y que en aquel dispositivo, la Ertzaintza detuvo a esta mujer y a su pareja. Respecto a la fuerza empleada para el arresto, ha afirmado que los agentes actuaron ante un caso de «resistencia y agresión» a los integrantes del operativo.

