El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenidos tres hombres por secuestrar y violar a una mujer durante siete días en Alicante

La víctima fue liberada en estado de semiinconsciencia con quemaduras en su cuerpo

Johana Gil

Johana Gil

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:25

Comenta

Tres hombres han sido detenidos e ingresados en prisión por su presunta implicación en el secuestro y violación a una mujer, quien permaneció retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante. Así lo han confirmado fuentes policiales y el diario 'Información'. El principal arrestado está considerado como el autor material de la retención ilegal y las agresiones sexuales, mientras que los otros dos sospechosos son señalados como cómplices, aunque la víctima ha indicado que no le causaron daño directo.

Según la Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre, cuando la mujer fue raptada por un hombre al que no conocía. El pasado viernes fue localizada por los agentes en una vivienda de la ciudad, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Por ello precisó asistencia sanitaria una vez rescatada.

Los efectivos llegaron hasta el lugar porque una joven que había acudido al piso un día antes a comprar droga la vio y pudo alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices, quienes estaban en ese momento junto a ella. Mientras que el presunto autor de las agresiones ya había sido arrestado el pasado jueves por otros delitos ajenos a este caso.

Los tres hombres fueron ingresados en prisión. Aunque los dos jóvenes aseguraron en su declaración a la Policía que habrían actuado bajo coacción de su compañero. Las autoridades continúan con la investigación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  4. 4

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  5. 5

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  8. 8

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  9. 9 Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde
  10. 10

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenidos tres hombres por secuestrar y violar a una mujer durante siete días en Alicante

Detenidos tres hombres por secuestrar y violar a una mujer durante siete días en Alicante