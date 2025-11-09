Detenidos tres hombres por secuestrar y violar a una mujer durante siete días en Alicante La víctima fue liberada en estado de semiinconsciencia con quemaduras en su cuerpo

Johana Gil Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:25

Tres hombres han sido detenidos e ingresados en prisión por su presunta implicación en el secuestro y violación a una mujer, quien permaneció retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante. Así lo han confirmado fuentes policiales y el diario 'Información'. El principal arrestado está considerado como el autor material de la retención ilegal y las agresiones sexuales, mientras que los otros dos sospechosos son señalados como cómplices, aunque la víctima ha indicado que no le causaron daño directo.

Según la Policía Nacional, los hechos se remontan al pasado 1 de noviembre, cuando la mujer fue raptada por un hombre al que no conocía. El pasado viernes fue localizada por los agentes en una vivienda de la ciudad, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Por ello precisó asistencia sanitaria una vez rescatada.

Los efectivos llegaron hasta el lugar porque una joven que había acudido al piso un día antes a comprar droga la vio y pudo alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices, quienes estaban en ese momento junto a ella. Mientras que el presunto autor de las agresiones ya había sido arrestado el pasado jueves por otros delitos ajenos a este caso.

Los tres hombres fueron ingresados en prisión. Aunque los dos jóvenes aseguraron en su declaración a la Policía que habrían actuado bajo coacción de su compañero. Las autoridades continúan con la investigación.