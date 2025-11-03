El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policía Nacional

Detenido por amenazar con un machete al entrenador de su hijo por dejarle en el banquillo

Los testigos afirman que el progenitor llegó a empuñar el arma blanca de 63 centímetros en actitud violenta

A. Mateos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:47

Comenta

Un hombre fue detenido ayer en un campo de fútbol de Madrid por amenazar al entrenador de su hijo con un machete. El detenido la tomó con él por dejar a su hijo en el banquillo y no darle minutos. Al parecer, el crío llevaba una serie de partidos sin salir casi a jugar. Afortunadamente, el incidente se saldó sin heridos.

Efectivos de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones deportivas, ubicadas en el barrio de Hortaleza, e identificaron al presunto autor de los hechos. En el interior de su vehículo encontraron el arma blanca descrita en el aviso; un machete de 63 centímetros de longitud y una hoja de unos 45 centímetros.

Los testigos de lo sucedido relataron que el progenitor mantuvo una fuerte discusión con el entrenador de fútbol de su hijo y que llegó a empuñar un machete en actitud violenta. El hombre fue detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida y puesto a disposición judicial.

Este foco de conflictos, por reyertas producidas a través de partidos de fútbol de menores de edad, son cada vez más frecuentes. La Policía cuenta para estos casos con una unidad de agentes que supervisen las inmediaciones de estos estadios para evitar la escalada del conflicto. En este caso fueron los demás asistentes quienes estuvieron rápidos intuyendo las intenciones del varón.

