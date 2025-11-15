Descubren dos cuerpos con signos de violencia en un chalé de Alpedrete Los cadáveres pertenecen a un hombre y una mujer de unos 60 años, según ha informado Emergencia de la comunidad de Madrid

El Correo Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:16

Dos personas de unos 60 años, un hombre y una mujer, han aparecido muertas con signos visibles de violencia este sábado en el municipio de Alpedrete, en la comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias.

Los cuerpos se han encontrado en el interior de un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico desplazado al lugar solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.

La llamada al 112 avisando del hallazgo se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. Todas las hipótesis están abiertas.