«La condena más justa sería la silla eléctrica», afirma la madre de Eva Jaular

Los familiares de Eva Jaular y su hija de once meses, asesinadas cruelmente por José Reñones en Liaño de Villaescusa el 16 de diciembre de 2021 ... , han quedado pendientes de conocer qué pena impone la magistrada Paz Aldecoa, en función del veredicto que emitió el jueves el jurado popular.

A la espera de que llegue ese momento, tanto la madre de Eva Jaular como la hermana de la víctima, Alejandra Jaular, han querido expresar todo lo que sienten una vez que se han confirmado sus sospechas. «La condena justa sería la silla eléctrica», aseveró Nieves Montes, la madre de Eva Jaular, en una entrevista que ambas concedieron ayer al programa 'En boca de todos', en Cuatro.

Al igual que otros familiares, la madre de Eva siguió con mucha atención el momento en el que el portavoz del jurado iba contestando a cada una de las preguntas planteadas por la magistrada. «La mirada de él hacia el jurado era desafiante. Es peligroso, se ha demostrado. Es un asesino... Espero que le reciban en la cárcel con una fiesta, panderetas, castañuelas...», afirmaba Nieves, al tiempo que comentaba que había audios que se emitieron en el juicio y que el acusado mandaba a su pareja «que no puedo oír, porque no me quiero lastimar más de lo que estoy».

La madre de Eva Jaular reconoce que «mi nieta me dio la vida, lo mismo que me la están quitando ahora» y la recordaba como una niña «muy inteligente». «Yo decía que esta niña no era de este mundo porque tenía mucha personalidad».

Alejandra Jaular lamentaba que por muchos años que el acusado estuviera en la cárcel «no va a pagar todo el daño que ha hecho». «Este monstruo no merece nada, encima le vamos a tener que estar pagando el alojamiento en prisión».

Cuando José Reñones asesinó a su hija y a su pareja aquel 16 de diciembre de 2021, fueron variadas las voces que se alzaron desde las instituciones cántabras frente a este crimen vicario, «el primero en Cantabria». Ayer, tras hacerse eco del veredicto, también hubo reacciones desde diferentes ámbitos.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, valoró «muy positivamente» el veredicto y, sobre todo, que haya sido «duro», porque se ha considerado probado que no solo es asesinato, sino que existen las agravantes de alevosía, ensañamiento, parentesco y violencia.

Protección a las víctimas

«Tenemos que ofertar a las mujeres mecanismos de información y protección, pero, sobre todo, información. Desde el Gobierno de Cantabria animamos a las mujeres a que denuncien. Pero es una decisión personal que tienen que tomar antes de saber todas las vías de ayudas que tienen desde el Ejecutivo. Por eso ha sido fundamental la puesta en marcha en octubre de 2023 del Centro de Las Marzas para víctimas de violencia sexual. Para que puedan acudir, informarse y saber las vías de protección que tienen. La administración va estar ahí para ayudar no solo a las víctimas, sino a sus familias».

De hecho, en el caso del doble crimen de Liaño el Centro de Información y Atención Integral (CIAI) en violencia de género ha estado apoyando tanto a la hermana como a la madre de Eva Jaular y «seguirá», según señaló la consejera. Lo que no puede ser, según afirmó, es que las víctimas «se sienten culpables», algo que «estamos detectando últimamente». «Pese a contar con la información pertinente, la gente joven que ha sido víctima de violencia en algunas ocasiones se siente culpable y eso no podemos permitirlo».

Por su parte, la directora general de la Mujer, Tamara González, espera que la difusión de este caso «sirva para que las mujeres víctimas de violencia de género en Cantabria sepan que la Justicia actúa como tiene que hacerlo, y que ya hay un sistema de protección a las víctimas, que ha atendido en este caso a la familia desde el primer momento, prestándoles el apoyo psicológico que necesitan».

Un «juicio redondo»

En la Fiscalía de Cantabria también se muestran «muy contentos» con el veredicto, que «es el que tenía que ser» y esperan una sentencia «dura» (la fiscal Isabel Secada reclama la prisión permanente revisable y otros 26 años más de cárcel para el acusado). «Todas la pruebas, directas e indirectas, señalaban al acusado. La pericial de la UCO sobre los móviles ha sido muy útil, al igual que el trabajo que han realizado los distintos forenses que han intervenido. Esto ha permitido que tuviéramos un juicio redondo», valoró ayer el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, aseguró que, «como institución respetamos siempre la independencia del poder judicial y no debemos pronunciarnos sobre casos concretos que están en proceso». «Lo que sí podemos afirmar –continuó la delegada– es que la violencia de género es una realidad que seguimos combatiendo con todos los recursos a nuestro alcance, acompañando a las víctimas y promoviendo políticas de prevención y protección. Es fundamental confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las policías locales y en la justicia, y seguir avanzando en la erradicación de la violencia hacia las mujeres».