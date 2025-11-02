El complejo abordaje psicológico de los violadores de niños

bilbao. ¿Por qué hay gente capaz de cruzar la línea y matar a alguien? «En cualquier abordaje que se haga con criminales hay que identificar ... las necesidades criminógenas, la necesidad emocional que les llevó a violar, a asesinar...», señala el punto de partida Nahikari Sánchez Herrero, profesora de criminología forense. Remite a Ted Bundy, que asesinó al menos a 36 mujeres de entre 15 y 25 años en los setenta en Estados Unidos y murió en la silla eléctrica a los 42. «Todas sus víctimas eran chicas jóvenes y morenas, de pelo liso, raya en medio, muy delgadas... físicamente calcos. ¿Qué motivación tenía para que no pudiera dejar de asesinarlas? Se esbozaron varias teorías. Que las elegía así porque se parecían a su madre, que le recordaban a una antigua novia y eran sus 'sustitutas'...».

Por qué introdujo la droga

En otros casos, explica la experta, directora del área de Ciencias de la Seguridad de la UNIR, lo que hay detrás del crimen serial es una pulsión sexual. «El asesino no encuentra otra manera de satisfacer sus deseos sexuales que no sea acuchillando mujeres, por eso a veces no hay siquiera contacto genital...».

Identificar esas brechas –dice la experta– es el punto de partida para el trabajo con estos perfiles. «En el caso de los agresores sexuales, si su 'necesidad' es abusar de niños pequeños tenemos una complicación grande porque ese comportamiento está más lejos de una conducta humana normalizada que cuando las víctimas son adultas».

Una vez detectada la motivación, se diseña el tratamiento. «Si alguien está preso por un delito de drogas y era consumidor pero logramos que se rehabilite en la cárcel, será más difícil que reincida porque la motivación, que en su caso era drogarse, ha desaparecido. Pero si introdujo un alijo porque no tenía dinero para alimentar a sus hijos y sale de la prisión en la misma situación de precaridad que entró, será más fácil que vuelva a delinquir porque la motivación sigue ahí».