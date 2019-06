El alcalde de San Sebastián asegura que hay un identificado en el caso de la muerte del vecino de Rentería Lugar en el que se produjo la agresión / MICHELENA «La investigación aún sigue abierta, y creo que debemos respetarla para que continúe avanzando», dice Eneko Goia EL CORREO Miércoles, 19 junio 2019, 11:02

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado este miércoles que, según la información de la que dispone, hay una persona identificada por su relación con la agresión ocurrida el pasado domingo en la capital guipuzcoana que provocó la muerte del vecino de Rentería de 61 años José Luis Lancha.

En una entrevista a ETB 1, el primer edil donostiarra ha indicado que la investigación del suceso continúa abierta y se centra precisamente en la identificación de esa persona, por lo que ha pedido que se respeten los pasos que den los encargados de la investigación. «Según la información de la que dispongo, hay una persona identificada, y esa es la línea de trabajo que se sigue en estos momentos. La investigación aún sigue abierta, y creo que debemos respetarla para que continúe avanzando», ha asegurado.

Así, Goia ha señalado que es «difícil» tener un plan especial ante este tipo de sucesos, ya que, «como ya dije cuando pasó lo que pasó ante el Náutico -en relación a la muerte de un adolescente de 17 años tras recibir una paliza en grupo el pasado mes de abril-, prever este tipo de acontecimientos desde el punto de vista de la seguridad no es algo fácil».

«En el caso del pasado domingo es aún más evidente que difícilmente se puede hacer un plan así ante ese tipo de comportamientos, si no es poner un escolta a cada ciudadano. Es cierto que, lamentablemente, últimamente han ocurrido este tipo de sucesos que nos llaman la atención y por supuesto nos crean dolor, pero no tienen una pauta común. Si viéramos que los sucesos tienen un hilo conductor, entonces estaríamos ante otro escenario, pero no lo hay, y, por lo tanto, es complicado elaborar un plan ante eso desde el punto de vista de la seguridad«, ha insistido.

Sin cambios

En todo caso, el alcalde de San Sebastián ha asegurado que, según los datos anuales sobre seguridad y delincuencia, en los últimos años «no ha habido cambios sobre la seguridad y los delitos que se producen en la ciudad», aunque ha citado dos excepciones, como son los delitos a través de Internet y los ataques sexistas.

«En esos dos apartado existen planes concretos. En el primero (delitos cibernéticos) creo que nos falta sensibilidad por parte de los ciudadanos. Creo que aún no somos lo suficientemente prudentes. El de los ataques sexistas es claramente una de las cuestiones principales en el órgano de coordinación de Ertzaintza y Policía Municipal, y ante esos se toman medidas desde el punto de vista de seguridad y otras como las paradas de autobuses a demanda que pusimos en marcha», ha explicado.