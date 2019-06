Acuchilla a su profesora por las notas en un instituto de Valencia La puerta del instituto donde ha tenido lugar el suceso. / E. C. El menor agredió a la mujer, docente de Biología, al conocer que le había puntuado muy bajo su ejercicio E. C. Miércoles, 12 junio 2019, 13:03

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un joven de 15 años y originario de un país de Europa del Este tras herir a una profesora, de 40 años, con un objeto punzante en un Instituto de Educación Secundaria de la capital valenciana por su disconformidad con una nota académica. Los violentos hechos han ocurrido sobre las 9.45 horas cuando la profesora de Biología estaba informando a sus alumnos de las notas de un examen.

El menor enfureció cuando conoció que le había puntuado muy bajo su ejercicio y esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones para agredir a la maestra. Tras asestarle una puñalada en el hombro, varios alumnos arrojaron sillas al agresor para que no continuara con el apuñalamiento. De esta forma, la profesora logró zafarse y el violento joven abandonó el aula mientras sus compañeros le seguían por los pasillos. El menor subió a una terraza del complejo educativo donde permaneció unos 15 minutos hasta que llegó la Policía y lo detuvo.

Los escolares que se encontraban en las aulas contiguas se asustaron mucho tras escuchar gritos y permanecieron confinados en sus clases durante cerca de una hora. La megafonía del centro avisó a los profesores para que no dejaran salir a los alumnos de las aulas hasta que la Policía no controlara la situación. También les dijeron que no se trataba de un simulacro para que se tomaran en serio el aviso. La mujer ha sido atendida en un centro sanitario y se encuentra fuera de peligro, según las mismas fuentes.

Protocolo

La Fiscalía de Menores se hará cargo a lo largo de este miércoles del menor detenido y podrá solicitar, en caso de considerarlo necesario, alguna medida cautelar. La Conselleria de Educación ha trasladado al centro a una unidad de atención e intervención, para aplicar el protocolo establecido, ha informado la Generalitat.

Cuando sea posible, la Policía Nacional tomará declaración y recabarán un parte sobre las lesiones sufridas, para poner toda esta información a disposición de la Fiscalía de Menores, previsiblemente esta tarde. El protocolo en estos casos contempla que el menor detenido no debe mantener contacto con otros adultos en los calabozos de las dependencias policiales y que debe ser trasladado, si es posible, por agentes no uniformados y en coches sin rotular.

Según han explicado fuentes del Ministerio Público, está previsto que a lo largo de la jornada se pueda tomar declaración al detenido y tomar una decisión sobre si se solicita al juzgado alguna medida cautelar, como podría ser el ingreso del detenido en un centro para menores.