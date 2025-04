Un acto heroico con un trágico final: así murieron los dos bomberos en el incendio de Alcorcón

No dejar a nadie atrás, aunque suponga poner tu propia vida en peligro. Es una de las máximas de los bomberos cuando se enfrentan a ... un incendio tan pavoroso como el que se desató en la tarde del miércoles en un garaje comunitario de Alcorcón. En este caso, todo parece indicar que este acto de heroicidad tuvo mucho que ver con el triste balance final del suceso provocado por el choque fortuito de un vehículo eléctrico de lujo, un Porsche Taycan, contra otro automóvil estacionado en ese parking, ubicado en el número 6 de la calle de los Lilos. En total, dos bomberos muertos: Jesús A. y Sergio B. Tal y como publica La Razón, tenían 27 y 34 años. El de más edad estaba a punto de ser padre.

La cadena de acontecimientos que provocaría tal tragedia se originó con la misma celeridad con la que las llamas se propagaron por todo el garaje subterráneo, al que se accede a través de una rampa no muy pronunciada. Una de las víctimas consiguió salir del infierno de Alcorcón pese a que se le cayó el techo encima, pero volvió a entrar al darse cuenta de que su compañero de faena en esos momentos seguía dentro, según publica este jueves El Mundo. Al parecer, el bombero se había quedado atrapado por uno de los coches siniestrados y una pared. Había que rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde.

Empujado por el instinto de protección grabado en el ADN de estos profesionales, volvió a entrar por su pareja. Los bomberos siempre trabajan de dos en dos en los incendios: se cuidan los unos a los otros y se protegen las espaldas. Pero no lo consiguió. No hubo un final feliz a su acto de valentía. Finalmente, el hombre que no pudo salir murió calcinado y su rescatador también falleció poco después por la inhalación de gases tóxicos. Pese a ser sacado en volandas por sus compañeros como si fuera un torero herido por una cornada, entró en parada cardiorespiratoria y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Las lágrimas y los gritos de dolor por las pérdidas humanas no tardaron en aparecer entre sus compañeros que quedaron totalmente desolados por la tragedia.

Más heridos

Ampliar EP

Un tercer bombero fue evacuado a la Unidad de Quemados del Hospital de Getafe, con pronóstico crítico y un cuarto miembro del cuerpo anti-incendios resultó herido por el derrumbe de las estructuras del garaje, aunque los médicos no temen por su vida. Otros quince miembros del cuerpo de Bomberos de Alcorcón también resultaron intoxicados por inhalación de humo. El conductor del Porsche, que había sufrido un ictus y tenía el vehículo con los mandos adaptados, también tuvo que ser ingresado en un hospital con síntomas de asfixia y una crisis de ansiedad.

Según las primeras investigaciones a cargo de la Policía Nacional, tanto la Brigada Científica como el Grupo VI de Homicidios de Madrid, el conductor del Porsche verde automático y eléctrico pudo confundirse de marchas, lo que provocó que terminara chocando contra otro coche estacionado antes de llegar al segundo portón de seguridad. Los dos ocupantes del deportivo, el hombre y su mujer, lograron salir del vehículo ayudados por vecinos y operarios de la zona. Por desgracia, el automóvil comenzó a echar humo y a arder con pequeñas deflagraciones, provocando que el garaje quedara pronto envuelto por las llamas.

Es el panorama que se encontraron los bomberos que acudieron al lugar y que precisó de todos sus esfuerzos a la hora de extinguir el fuego. Una tarea muy compleja al originarse en un coche eléctrico, ya que arden con mucha más rapidez que uno de combustión debido a las baterías que están integradas en su interior. Además de las dos víctimas mortales, siete coches, uno de ellos un Mercedes, y una moto resultaron afectados por el fuego.