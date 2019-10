«Tengo la suscripción a EL CORREO on+ más que amortizada», dice el ganador de un iPhone 8 David Núñez, suscriptor de EL CORREO on+ y ganador del Iphone 8. David Núñez, vecino de Deusto, ha aprovechado su suerte en el sorteo para tener un romántico gesto con su mujer a la que ha regalado el teléfono EL CORREO Martes, 8 octubre 2019, 12:33

«Todo son ventajas». Así define David Núñez su experiencia como usuario de EL CORREO on+. Y más cuando se ha convertido en el ganador de un iPhone 8 en uno de los últimos concursos organizados por este periódico: «Tengo la suscripción más que amortizada».

Y es que este bilbaíno, de Deusto para más señas, se puso muy contento cuando se enteró que había ganado el teléfono de Apple. Él y, sobre todo, su mujer, ya que decidió regalarle a ella el teléfono. «Le ha gustado mucho», asegura entre risas el protagonista de tan romántico gesto.

Sin duda, es el premio más valioso que ha ganado David, que no duda en participar en los múltiples sorteos que organiza el servicio de pago de noticias de la web de EL CORREO. De hecho, ha buscado suerte en 129 ocasiones y también ha recibido el regalo de «unas entradas para el baloncesto, que es un deporte que me gusta mucho» al igual que la música. «Aprovecho los descuentos que ofrece on+ para ver los conciertos de la Sinfónica», añade.

Pero lo que le gusta de verdad es estar bien informado. Por eso, se hizo suscriptor de on+. «Es una gozada leer las noticias sin limitaciones y desde cualquier lugar a través del móvil o desde el ordenador. No podría estar sin EL CORREO, el periódico que siempre hemos tenido en casa», recuerda David, de 46 años, que también confiesa su intención de seguir participando en los sorteos. «Hay que aprovechar ahora que estoy en racha», ríe.

Los numerosos concursos, descuentos y promociones que ofrece EL CORREO on+ son una ventaja añadida al hecho de poder contar con acceso ilimitado a la web de referencia informativa en Euskadi. Desde todas las noticias y artículos de opinión de nuestros columnistas, así como de los vídeos y todos los contenidos que ofrecemos a diario. Y ahora, con motivo de nuestro cuarto aniversario, aprovéchate de la oferta anual de 49,95€ al año con 2 meses gratis. Para suscribirse, pinche aquí.