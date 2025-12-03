Subijana cree que Euskadi necesitaría «400 jueces» para estar al nivel de la UE

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, cree que el principal «talón de Aquiles» de la Justicia en Euskadi ... es la «falta de jueces». En la actualidad, el País Vasco cuenta con unos 250 magistrados y él cree que «redondeando, harían falta unos 400 en total para estar al nivel de la Unión Europea». Europa presenta un ratio de 17 jueces por cada 100.000 habitantes de media, que en Euskadi se reduce a 10,1, es decir, siete puntos por debajo.

Este «déficit» se traduce, según Subijana, en «tiempo». Los procedimientos acumulan un retraso de «13 meses en el orden civil» y de «un año en el orden social en Bilbao», por ejemplo, dos de los puntos donde se concentran los mayores problemas, según el diagnóstico presentado por el presidente del TSJPV en el Parlamento de Vitoria ante la comisión de Justicia este miércoles por la mañana.

«Estamos resolviendo más tarde que el año anterior. Las cifras van a peor», ha confirmado. Han empeorado los índices de resolución, de 0,93 en 2023 a 0,68 el año pasado; de pendencia, al pasar de 0,62 a 0,68, y de congestión, de 1,62 a 1,67. «Se ha incrementado el número de asuntos resueltos en 36.000, pero a la vez se han ingresado 47.000 nuevos, por lo que el aumento de la capacidad de respuesta no llega a compensar el de ingresos», ha explicado al extraer los datos de la memoria judicial de 2024.

Los principales atascos se acumulan en «los órganos civiles, los que tratan asuntos cotidianos, como arrendamientos, desahucios, problemas en la comunidad de vecinos, que afectan a las personas», y en los juzgados de lo Social de Bilbao, donde «ingresan un 180% de la carga de trabajo que tienen asignada, es decir, duplican su capacidad de respuesta. Ante esta «acuciante situación», la sala de Gobierno que él preside lanzó una propuesta el pasado abril para crear 29 nuevas plazas de jueces en Euskadi (14 en los juzgados de Instancia, 4 en lo Social de Bilbao, 4 en los de Violencia sobre la Mujer de las tres capitales y Barakaldo, uno en Vigilancia Penitenciaria, tres en las Audiencias provinciales y uno en Penal de Bilbao).

«Bofetón»

Subijana ha reconocido que vivieron como un «bofetón» la respuesta, ya que «no sólo no ha habido un incremento de la planta, sino que se transformó uno de instrucción en uno de violencia sexual en Barakaldo». Confía en que la creación a partir del próximo 1 de enero de los tribunales de Instancia, que agrupará los juzgados y los funcionarios en servicios comunes en una única sección, aunque los jueces seguirán decidiendo de manera unipersonal, no colegiada, «permita abaratar a la quinta parte a la hora de crear una nueva plaza».

El máximo representante del Superior ha planteado como retos la celebración de juicios en euskera, una asignatura pendiente, no por los jueces, ya que según dice, hay 45 que saben hablar la lengua vasca, aunque luego sólo nueve se presenten voluntarios, como por el resto de actores, como «abogados, testigos o peritos». «Hemos elegido procedimientos con poca prueba» para que resulte más fácil, pero aún así en 2024 sólo se celebraron 107 declaraciones y 19 comparecencias.

Subijana se plantea también impulsar la «prueba preconstituida» de los menores, para «que sólo tengan que declarar una vez y a ser posible fuera del Palacio de Justicia» y mejorar la accesibilidad. «Una justicia no accesible es injusta en sí misma», ha dicho.