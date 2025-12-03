El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Subijana, durante una comparecencia en el Parlamento vasco. El Correo

Subijana cree que Euskadi necesitaría «400 jueces» para estar al nivel de la UE

El presidente del TSJPV considera que el principal «talón de Aquiles» de la Justicia en Euskadi es el déficit de magistrados, siete puntos por debajo del ratio europeo

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:52

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, cree que el principal «talón de Aquiles» de la Justicia en Euskadi ... es la «falta de jueces». En la actualidad, el País Vasco cuenta con unos 250 magistrados y él cree que «redondeando, harían falta unos 400 en total para estar al nivel de la Unión Europea». Europa presenta un ratio de 17 jueces por cada 100.000 habitantes de media, que en Euskadi se reduce a 10,1, es decir, siete puntos por debajo.

