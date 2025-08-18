Sorprenden a varios domingueros de barbacoa en Navarra en plena alerta máxima por incendios

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Silvia Osorio

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:13

Un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Con media España arrasada por las llamas y con un calor asfixiante aún en muchas zonas, lo que incrementa el riesgo de incendio forestal, hay algunos a quienes se les ocurre irse de barbacoa al monte y asar unas chuletas.

Se trata de una actividad que está prohibida cuando se activa un determinado nivel de alerta por riesgo de incendios. Sin embargo, un grupo de domingueros fue sorprendido este domingo en un río de Navarra cuando se disponían a celebrar una barbacoa, lo que ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales en los que se critican este tipo de conductas.

La Policía Foral de Navarra ha publicado el vídeo en redes sociales con el objetivo de concienciar a la población de evitar este tipo de actividades cuando el riesgo de incendios es elevado. Las autoridades han recordado que las sanciones van desde una multa económica a responsabilidades penales en caso de provocar un incendio.

«Navarra en alerta máxima por riesgo de incendios y domingueros sorprendidos realizando barbacoas en Goizueta, Cortes y Lekunberri», ha escrito el cuerpo policial autonómico.

Estas personas han sido sorprendidas en Goizueta, Cortes y Lekunberri, donde los agentes les instaron a recoger sus enseres y abandonar el lugar. En el momento de ser sorprendidos, ya habían comenzado a cocinar varias piezas de carne.

