«Una sobrecarga en el forjado de la planta más alta pudo hacer caer a las demás como un castillo de naipes»

David Hernández Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:21 | Actualizado 13:49h.

El edificio que se derrumbó este martes en Madrid sigue levantando teorías sobre las causas del accidente. Los datos oficiales confirman que son cuatro los fallecidos, tres obreros y una aparejadora de la constructora ANKA, cuyos cuerpos se encontraron la pasada noche gracias a los equipos de rescate guiados por la unidad canina de la Policía. Sigfrido Herráez (Madrid, 61 años), decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), aporta algunas claves sobre el derrumbe del forjado del edificio ubicado en la calle Hileras 4, en pleno corazón de la capital.

-¿Maneja el Colegio de Arquitectos alguna explicación a este accidente?

-Tenemos que ser respetuosos con el proceso judicial, sabiendo además que hay cuatro muertos. La Policía Científica, en este caso la Policía Municipal, tiene que averiguar exactamente lo ocurrido. Hay evidencias de que podría ser un sobrecarga de un material que se situaba en el forjado de la planta más alta y ese peso ha roto la estructura haciendo caer a todos los forjados de las demás plantas que se encontraban por debajo, como si fuera un castillo de naipes.

-¿Y la seguridad?

-Los arquitectos velamos por la seguridad, los aparejadores hacen un proyecto seguro que mire por la salud, aunque en las obras grandes hay un desarrollo por parte de personas que dicen saber y toman sus propias decisiones. En estos desacuerdos o malentendidos es donde están los accidentes, al no seguir adecuadamente las instrucciones. Por lo general, los accidentes ocurren de esta manera y hay que velar siempre por la seguridad de los obreros que están en el día a día.

-¿Cree que este siniestro puede obligar a tomar medidas de seguridad adicionales?

-Hay más accidentes cuando hay más actividad de obra, no porque se controlen menos. Conozco las obras desde hace 30-40 años y hemos mejorado mucho en la vigilancia y seguridad de los proyectos, gracias al buen hacer de los arquitectos y aparejadores. Las administraciones cuando conceden las licencias también miran por las condiciones del proyecto para saber si es seguro. Las obras cada vez son más seguras.

-¿La cobertura legal estaba en orden?

-Parece ser que estaba todo bien con las licencias, según han manifestado el alcalde. Es muy difícil que nadie se plantee hacer una obra sin todos los papeles, licencias o seguros en regla. El factor sorpresa en un accidente está siempre ahí y las responsabilidades son muy graves. No creo que en Madrid existan obras sin permiso.

-Vecinos de la zona aseguran que la obra avanzaba demasiado rápido, ¿cree que puede haber alguna relación con lo sucedido?

-Las constructoras tienen su propio programa para marcar el ritmo e ir más despacio o más deprisa. Los arquitectos tenemos que velar que por la prisa no falte ningún elemento de seguridad. A partir de ahí, que trabajen 40 obreros en vez de 20 solo trae como consecuencia que la obra acabe antes. Afirmo rotundamente que he visto proyectos que debían acelerarse y no por ello los obreros tenían menos condiciones de seguridad.

-¿El volumen de escombros recogido da una idea de todo lo que se desplomó…?

-Son 8 metros lineales de escombro de altura. Era una superficie de 10x5, es decir 50 metros cuadrados y se han solapado seis veces por cada uno de los pisos más el sótano. Abajo del todo se alinearon todos los forjados que generaron aproximadamente 150 metros cúbicos de escombros. No sabría decir cuanto serían en toneladas.

-Junto a los tres obreros muertos, falleció una mujer sobre la que hay dudas de sin era una arquitecta de la constructora…

-Era un técnica aparejadora de la constructora. Esa información es la que he escuchado, pero sé al 100% que no era arquitecta y no formaba parte del equipo de arquitectos que ha diseñado el proyecto. Era una persona que estaba en la obra, ya fuera administrativa o jefa de obra y se encontraba en el edificio supervisando el trabajo.