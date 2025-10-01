Qué es el síncope vasovagal, la patología que padece la actriz Silvia Alonso La intérprete desvela que tiene una gran fobia a las agujas

La actriz Silvia Alonso ha confesado que tiene fobia a las agujas. «Este miedo es a todo tipo de agujas que puedan penetrar en tu piel, desde que te saquen sangre, hasta una vía», afirma la intérprete durante una entrevista en la Cadena SER. «Suelo decir que es una fobia a la invasión. Porque me pasa con pruebas médicas como la ginecóloga, cuando me miran las cuerdas vocales... todo lo que sea invasivo», explica Alonso, que acaba de estrenar su última serie, 'La caza. Irati', que protagoniza con Megan Montaner y Félix Gómez.

Todo esto le provoca lo que se conoce como síncopes vasovagales. Se trata de una pérdida breve y repentina de la conciencia causada por una disminución súbita de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. «Pierdo el conocimiento, me caigo redonda allá donde esté. Ojos en blanco, convulsiones, tensión, me muerdo la lengua. Luego estoy dos días vomitando», explica. «No es muy agradable», añade la novia de David Broncano. «Mi padre siempre me dice que cuando me da, si me cogiese por la cintura estaría totalmente tiesa de lo tensa que me pongo», explica.

Como por lo menos una vez al año a Silvia Alonso no le ha quedado más remedio que enfrentarse a esta situación para hacerse alguna analítica, le ha tocado recurrir a la terapia para superar su miedo. «Afirmo con orgullo que, después de mucha terapia, era lo que más miedo me daba del mundo. Me ayudó a superar un poco esto, aunque es un miedo que siempre vas a tener ahí, pero lo vas manejando», afirma.

