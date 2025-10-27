Siguen las contradicciones en la gestión de Mazón durante la dana: acompañó a la periodista a un aparcamiento tras comer en El Ventorro
Cuando está a punto de cumplirse un año del desastre en el que murieron 229 personas, se mantiene la incógnita sobre lo que hizo el presidente valenciano durante una de las horas más críticas de la riada
H. Rodríguez
Lunes, 27 de octubre 2025, 09:04
A pocas horas de que se cumpla un año de la dana que arrasó Valencia y se llevó por delante 229 vidas, siguen las incógnitas ... sobre la gestión del presidente Carlos Mazón, y sigue también saliendo a la luz detalles sobre los pasos que aquel día dio el popular. Este domingo el diario Levante desvelaba que el responsable del Gobierno valenciano acompañó a la periodista Maribel Vilaplana con la que comió aquel 29 de octubre, hasta un aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro. Fue sobre las 18.45 horas de la tarde, cuando el agua ya se había llevado muchas vidas por delante cuando Mazón y la presentadora llegaron juntos a un parking público, situado en la Glorieta de la Paz, a menos de cinco minutos andando desde el establecimiento.
El dato ha sido confirmado también por el entorno del político, cercado por las críticas estos días previos al trágico aniversario, y se contradice con lo contado por el propio presidente hasta ahora. La enésima contradicción sobre el itinerario que siguió el responsable de la Comunitat. Con la nueva información se aclaran unos minutos más de lo ocurrido entre las 18.45 y las 19.45 horas, un abanico de tiempo nada se supo ni se sabe de lo que hizo el líder del PP en Valencia y en el que según la lista de las llamadas telefónicas que hizo ese día y que entregó a las Cortes Valencianas, no hizo llamada alguna.
El pasado 5 de septiembre la propia Maribel Vilaplana publicó una carta en la que relataba lo ocurrido aquel día. En ella no mencionaba el paseo con Carlos Mazón hasta el parking. Sí desvelaba que ella se fue del establecimiento una hora más tarde de lo que había reconocido antes y contaba que el presidente recibió muchas llamadas aunque ninguna le inquietó. El próximo 3 de noviembre la periodista prestará declaración como testigo en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que dirige la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por presuntos homicidios imprudentes.
La mayoría de los valencianos cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debería presentar su dimisión. Así lo refleja la encuesta elaborada por GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC cuando se cumple un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia. Con todo, la peor noticia para el también líder del PP valenciano es que el desgaste de su imagen es también mayoritario entre los votantes de su partido. El 61% también cree que debería dejar el cargo y convocar elecciones anticipadas.
