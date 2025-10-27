El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E. P.

Siguen las contradicciones en la gestión de Mazón durante la dana: acompañó a la periodista a un aparcamiento tras comer en El Ventorro

Cuando está a punto de cumplirse un año del desastre en el que murieron 229 personas, se mantiene la incógnita sobre lo que hizo el presidente valenciano durante una de las horas más críticas de la riada

H. Rodríguez

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:04

Comenta

A pocas horas de que se cumpla un año de la dana que arrasó Valencia y se llevó por delante 229 vidas, siguen las incógnitas ... sobre la gestión del presidente Carlos Mazón, y sigue también saliendo a la luz detalles sobre los pasos que aquel día dio el popular. Este domingo el diario Levante desvelaba que el responsable del Gobierno valenciano acompañó a la periodista Maribel Vilaplana con la que comió aquel 29 de octubre, hasta un aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro. Fue sobre las 18.45 horas de la tarde, cuando el agua ya se había llevado muchas vidas por delante cuando Mazón y la presentadora llegaron juntos a un parking público, situado en la Glorieta de la Paz, a menos de cinco minutos andando desde el establecimiento.

