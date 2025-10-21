Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes Destacan nombre como el de la bilbaína Belén Frau, directora mundial de Comunicación de IKEA o Ruth Díaz, directora general de Amazon España y Portugal

Marina León Martes, 21 de octubre 2025, 09:59 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

Forbes publica el listado de las 100 mujeres más influyentes de España, las que han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales. Aparecen nombres de directivas, emprendedoras, o artistas de prestigio «que inspiran a su entorno y demuestran que la influencia femenina es hoy motor real de cambio», destaca la publicación.

Entre el centenar de mujeres más influyentes se cuelan siete vascas. Una de ellas es la bilbaína Belén Frau, directora mundial de Comunicación de IKEA, que en su momento fue la directora de la tienda de Barakaldo. Veinte años en la empresa le han permitido pasar de ser responsable de administración de una tienda vasca a directora mundial de Comunicación del Grupo. También tiene su hueco en la lista Cristina Garmendia, presidenta no ejecutiva de Mediaset España o Ruth Díaz, directora general de Amazon España y Portugal.

El currículum de las vascas más influyentes

Directora Mundial de Comunicación Grupo Ingka (IKEA) Belén Frau

Ampliar

Cuando estaba embarazada de ocho meses y tres semanas de su primer hijo, IKEA le comunicó su ascenso de subdirectora a directora de la tienda de Barakaldo. Veinte años en la empresa le han permitido pasar de ser responsable de administración de una tienda vasca a directora mundial de Comunicación del Grupo.

Presidenta no ejecutiva Mediaset España Cristina Garmendia

Ampliar

Doctora en Biología con un MBA por IESE, se incorporó a Mediaset España en 2017 y fue nombrada presidenta en 2024. Fundadora de la biotecnológica Genetrix y del fondo Ysios, fue ministra de Ciencia e Innovación (2008- 2011). Preside la Fundación Cotec y ocupa cargos en los consejos de CaixaBank, Logista y Ysios Capital.

Presidenta Grupo EULEN María José Álvarez

Ampliar

Hija del fundador, se incorporó al grupo con 24 años. Bajo su liderazgo, esta compañía de servicios con más de 74.000 empleados ha consolidado su crecimiento. Ha sido clave en la expansión internacional, con una presencia en 11 países. En 2017 fue reconocida por la Cámara de Comercio de España- EEUU, Business Leader of the Year. Es una apasionada de la hípica y el arte.

Directora general Amazon España y Portugal Ruth Díaz

Ampliar

Esta vasca lidera desde marzo de 2025 una organización que emplea a más de 28.000 personas y trabaja con miles de pymes. Es vicepresidenta de Amazon Fashion Europa. Su carrera profesional comenzó en empresas como PricewaterhouseCoopers, Cinebox y Entradas.com, donde fue CEO.

Presidenta Novartis Amaya Echevarría

Ampliar

Licenciada en Medicina, en abril se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la filial española. Con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, su enfoque se centra en la innovación biomédica y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, con especial atención a enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Directora Artingenium Lourdes Fernández

Ampliar

Esta destacada experta de arte contemporáneo con más de 30 años de trayectoria, es la comisaria de arte de Forbes House. Entre 2005 y 2010 dirigió ARCO Madrid, coordinó la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 5 y en la actualidad dirige Artingenium, su propia agencia que desarrolla estrategias en el ámbito del arte contemporáneo.

Artista y escultora Cristina Iglesias

Ampliar

Ha participado en más de 60 exposiciones en todo el mundo y ha dejado una huella significativa en el arte público, con obras en lugares como el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Amberes en Bélgica, Baja California en México. Este otoño, la escultora vasca inaugura una exposición monográfica en La Pedrera con más de 40 obras.