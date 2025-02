Una sevillana cuenta cómo se sacó el C1 de euskera

B. Vergara Lunes, 17 de febrero 2025, 09:12 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

María es una joven sevillana enamorada del País Vasco. Desde siempre. Parte de su familia es de Urdaibai, donde veraneaba de pequeña. Ella tenía claro que quería vivir en Euskadi. Sin embargo, era consciente de que al ser profesora de primaria debía aprender euskera. La chica, que ha logrado sacarse el C1 a base de «mucho esfuerzo» explica cómo lo hizo.

La joven sabía «los colores y los números» por sus estancias en Urdaibai. Sin embargo, lo que es «saber euskera, cero», subraya en un vídeo publicado en redes sociales. María explica que cuando creció iba a las fiestas de los pueblos por Euskadi y se aprendía «de memoria» las canciones. «No sabía ni qué decían», aclara.

Con esa pequeña base, por decir algo, se apuntó a un euskaltegi. Diez horas a la semana. En el primer año se sacó el A1 y el A2. «Me encantaba ir al clase, me lo pasé genial», cuenta María.

En octubre del año siguiente comenzó con el B1, pero en enero se tuvo que ir a vivir fuera. Aun así, lo logró sacárselo. Después se atrevió con el siguiente nivel, el B2, algo más difícil y que le «costó un poco más». «Iba muchas horas a la semana, seguía cuentas de Instagram en euskera», explica. Ese tercer año sacó el B2. «Fue algo increíble», rememora entusiasmada.

Pero después venía la prueba de fuego, la más difícil de todas: el EGA. «Tenía un miedo tremendo», afirma María, que cuenta que en ese momento se mudó a Bilbao. Comenzó a trabajar en un colegio y tuvo que abandonar las clases por un tiempo. Lo retomó en el curso 2023-24. Se apuntó a la escuela de idiomas y se lo tomó «en serio».

Finalmente, se lo sacó en junio del año pasado. «Cuando vi la nota me puse a llorar», sostiene María, quien cuenta que se vuelto al sur, a Cádiz. Sin embargo, tiene claro que este año regresa a Euskadi. «Se me ha olvidado el euskera más de lo que me gustaría», explica. Eso sí, aclara: «No lo hablo con acento andaluz».