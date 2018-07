Los sanfermines más vigilantes Protesta nocturna contra las agresiones sexistas por las calles de Pamplona. . / AFP Pamplona se prepara para el chupinazo con la lucha contra las agresiones sexuales incorporada al ritual sanferminero CARLOS BENITO Jueves, 5 julio 2018, 22:18

Este jueves ya se respiraba en Pamplona un aire especial, como electrizado, que anticipaba la fiesta que arrancará a mediodía de mañana viernes. Pero, a eso de la una y media de la tarde, las mayores colas no se habían formado ante los menús sanfermineros con ajoarriero y estofado de toro, ni tampoco en los bares donde los primeros extranjeros en chanclas ya adelantaban tarea etílica para el fin de semana. Qué va: el lugar donde esperaban pacientemente varias docenas de personas era el puesto de información contra las agresiones sexistas de la plaza del Castillo, donde las tres encargadas no daban abasto a repartir pegatinas y pines de la mano roja, el símbolo que representa esta lucha.

Pamplona lleva días preparándose a la vez para lo mejor y para lo peor, esa extraña dualidad a la que los ciudadanos ya se han acostumbrado en los últimos años. La capital navarra fue y sigue siendo pionera en situar la pelea contra los abusos sexuales en el centro mismo de su planteamiento festivo: los Sanfermines han sido escenario de dos sucesos que sobrecogieron al país entero (el asesinato de Nagore Laffage en 2008 y el ataque de 'La Manada' en 2016), y sin duda ambos han dejado su marca en los ánimos de los pamploneses, pero ya antes existía un tupido tejido de asociaciones que solían acompañar el arranque de las fiestas con carteles, pegatinas y pañuelos alusivos a este problema, en los que se leían eslóganes como 'Fuera pulpos'. Actualmente, a esa conciencia social se le suma la acción institucional, de manera que el lado más feo de la fiesta se ha vuelto insoslayable: a las manifestaciones (por ejemplo, la del décimo aniversario de Nagore Laffage) se les añaden iniciativas como el 'app' contra agresiones sexuales que ha presentado el Ayuntamiento o la decisión de las peñas de utilizar el morado en la parte trasera de sus pancartas.

Delante del puesto de información se veía a grupos de chicas, pero también a ancianos solos y a familias completas. «Estamos enfadadas», explicaba Sofía Emmanuel, que había acudido junto a su madre, su hermana y un surtido de representantes de la siguiente generación. «Antes -añadía- todo esto se tapaba, pero me gusta que haya salido a la luz, para que no quede impune. A la chica de 'La Manada' le pondría un diez en responsabilidad civil, una nota mucho mejor que a los jueces». Su sobrina Amaya Chavoya, de 18 años, ha detectado un cambio de actitud en los chicos de su entorno («no te dejan ir sin más, quieren acompañarte, protegerte»), pero también añade que los pamploneses «se comportan bien», que el peligro suele venir de fuera. «Es un problema de educación -apuntaba Sofía-. Les decimos a las chicas que tengan cuidado, pero debemos decirles a los chicos que tengan respeto». En el grupo familiar estaba también Anne Santos, filipina de Nueva Vizcaya y pareja de uno de los hijos. A Anne la tenía asombrada la presencia del puesto con las manos rojas en el núcleo mismo de la fiesta: «Es algo muy bueno, hace que te sientas más segura. Otras ciudades solo animan a divertirse, aquí te avisan de lo que puede pasar».

Los animalistas, en la plaza del Ayuntamiento, por unas fiestas sin corridas de toros. / Reuters

'Me tacho de macho'

La jornada de ayer era de preparativos febriles. Las calles estaban tomadas por brigadas de operarios y por repartidores que acarreaban portentosas cantidades de barriles de cerveza. Había hosteleros que forraban la fachada de su local de carteles promocionales y comerciantes que cubrían con paneles sus escaparates, para evitar desperfectos. En la Estafeta, un equipo tendía trabajosamente el cable aéreo por el que se desplazará la cámara para transmitir el encierro. Y también en la lucha contra el sexismo se registraba actividad de última hora: Alicia Giménez, de la asociación ACT (Acción Contra la Trata), tenía que acudir a un bar recién sumado a su campaña 'Me tacho de macho', una iniciativa que busca implicar a los hombres en la búsqueda de «masculinidades más sanas». «Cuando un local abraza este movimiento y se posiciona, ya se vuelve un entorno más seguro», explicaba. ¿El activismo no le echa a perder de alguna manera la fiesta, que por principio se identifica con la despreocupación? Alicia, a modo de respuesta, muestra un vídeo que ha difundido esta semana su asociación, en el que varias chicas bailan una coreografía inspirada en la autodefensa: «Las mujeres seguimos disfrutando a la vez que nos defendemos, igual que cualquier otro día y en cualquier otro lugar. No vamos a vivir la fiesta con miedo, estaremos felices pero atentas, alerta».

Esa capacidad para hacer compatible la juerga y la reivindicación, como caras de una misma moneda, se lleva mal con ocurrencias ajenas como la que proponía acudir al chupinazo con camisetas negras, algo a lo que las feministas pamplonesas ya han dicho que no. Ayer, al forastero le sorprendía encontrar en la ciudad menos pintadas y carteles de lo esperado acerca de 'La Manada' y las agresiones, pero la mano roja era casi omnipresente: estaba en las marquesinas y en el escenario de los conciertos, en las vidrieras de comercios y en la puerta de los camiones de basura. Y, por supuesto, se había incorporado al vestuario de muchos ciudadanos horas antes que el pañuelico rojo, que según la tradición no se debe lucir hasta el chupinazo. Maribel Goya («pon también el segundo, el de mi madre, Aribe») se había prendido el pin justo al lado del cocodrilo de Lacoste: «Cada vez hay más información, pero continuamos igual. Hay hombres que se creen que en Sanfermines 'se puede'. Incluso gente de Pamplona, amigos que no te tocan el resto del año, porque somos unos reprimidos, pasan de repente al exceso de confianza».

«Idea necesaria»

Mel Zardoya, una estadounidense de Miami que estaba sentada en un jardín, zampándose una caja de garrotes de la pastelería Beatriz junto a dos amigas, también se había puesto la mano roja: «Estamos muy sorprendidas de cómo ha reaccionado la ciudad. Es una idea necesaria, debería extenderse», proponía Mel, bien enterada del caso de 'La Manada' porque vive en Madrid. ¿Ellas van a tener algún miedo en la fiesta? «Nos marchamos antes de que empiece, estamos haciendo el Camino de Santiago».

La fiesta vigilante es ahora la norma en Sanfermines, porque al proverbial capote del santo se le han sumado miles de ojos. El chupinazo correrá a cargo de Motxila 21, el grupo de rock formado por jóvenes con síndrome de Down, y también ellos tienen muy claras las cosas. «Por supuesto, lo hablamos con ellos abiertísimamente -comenta Teo Lázaro, su representante-. El día de la presentación, fuimos con el logo de 'erasorik ez', la mano roja. Siempre que les entregamos una camiseta o una chapa, como la de apoyo a los refugiados, les explicamos todo, pero la mano roja ya no hace falta explicársela. Dan mucha importancia al respeto en todos los aspectos de la vida». Pero Teo también aboga por un conocimiento menos parcial de esa fiesta que encandila a los chavales del grupo, apasionados del desfile de las peñas o de comerse un bocata mientras admiran los fuegos: «Pamplona siempre ha sido ejemplo de convivencia y cordialidad. Cuando llegan los Sanfermines, ves al abogado importante en el tendido de sol, con una peluca, comiendo magras con el de al lado, que a lo mejor es jardinero. Las distancias que se mantienen durante el año desaparecen. A lo mejor algún descerebrado se cree que esto es jauja, pero no es lo habitual».